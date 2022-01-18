Почему выросла стоимость распределения газа

22 декабря 2021 года НКРЭКУ приняла соответствующее постановление в связи с которым распределение газа с 1 января 2022 года подорожало на около 4%. Следует заметить, что для каждого отдельного облгаза размер тарифа определяется отдельно. Поскольку он зависит от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем.

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Самый маленький и высокий тариф

Самый маленький тариф – 32 копейки за кубометр (без НДС) предлагает "Киевгаз".

Самый высокий тариф – 1 гривна 99 копеек за кубометр (без НДС), который предлагают несколько поставщиков: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз".

Подробнее с тарифом на распределение газа в Украине в 2022 году от разных предприятий можно ознакомиться здесь.

Тариф на распределение газа в 2022 году / Инфографика 24 канала

Напомним! Согласно проекту закона №2553 , с 1 мая 2022 года в Украине вместо кубометров голубое топливо будут считать в энергетических единицах.

Больше об этом Вместо метров кубических – энергетические единицы: в Украине изменят систему учета газа

Как рассчитывается сумма в платежке

Сумма в платежке за раздел газа зависит от объемов потребленного топлива. За основу берется объем использованного топлива за предыдущий период, то есть в 2022 году это период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года, з атем он делится на 12 и умножается на тариф местного Оператора ГРМ.

Обратим внимание, что есть определенные минимальные объемы потребления газа. То есть даже если вы потребляете меньше, все равно придется заплатить установленный минимум для конкретного объекта потребления.

Минимальные объемы потребления доставки газа:

39 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Как узнать какой у вас минимальный объем

Группа потребления украинцем газа определяется на момент заключения договора и прописывается в договоре на распределение газа. Группа потребления газа будет зависеть от подключенных газовых устройств: газовая плита, газовый котел, водонагреватель.

Так, например, если в договоре указана группа потребления, согласно которой газ используется комплексно, в том числе для отопления, то есть подключен газовый котел, то минимальный объем газа за год, который берется для расчета платы за распределение, составляет 314 кубометров.

Справка: минимальные объемы потребления, определенные пунктом 2 главы 6 раздела VI Кодекса ГРМ, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2494.

Как сэкономить на доставке газа

Если потребитель не пользуется газовым котлом, ему следует обратиться к своему Оператору ГРМ с заявлением об отключении газового котла, и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа. Например, на "для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи".

Однако следует обратить внимание, что изменение группы потребления повлияет на начисление за распределение только на будущие периоды, то есть с 1 января следующего года. Рассчитанные объемы за истекший период останутся на уровне действующей на тот период группы потребления.

Можно ли не платить за распределение газа

Плата за распределение газа не начисляется только тем домохозяйствам, которым официально было прекращено снабжение (распределение) газа, что подтверждается соответствующим Актом прекращения газоснабжения. То есть если вы написали соответствующее заявление и расторгли договор, то можете не платить за распределение газа.

Но отметьте, что газоснабжение должно быть не просто прекращено (опломбировано), а также должно быть расторгнуто договор по распределению газа. Обратиться с заявлением следует к своему Оператору ГРМ.

Важно! При необходимости восстановления газоснабжения вам придется произвести оплату за его подключение.