Доработанный проект Госбюджета-2021 поступил в Раду
Проект закона о Государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады. Накануне Кабинет Министров утвердил главный финансовый документ страны ко второму чтению.
Сейчас текст доработанного законопроекта отсутствует на сайте парламента.
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Отмечается, что 27 ноября документ прошел 2 этапа. Верховная Рада получила его. Потом проект передали на рассмотрение руководству.
Напомним, 26 ноября Кабмин согласовал доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.
Основные показатели Госбюджета-2021
- Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 миллиарда гривен).
- Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен.
- Расходы заложили на уровне 1,328 триллиона гривен. Больше о цифрах Госбюджета-2021 читайте по ссылке.
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