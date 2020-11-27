Проект закона о Государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады. Накануне Кабинет Министров утвердил главный финансовый документ страны ко второму чтению.

Сейчас текст доработанного законопроекта отсутствует на сайте парламента.

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Отмечается, что 27 ноября документ прошел 2 этапа. Верховная Рада получила его. Потом проект передали на рассмотрение руководству.

Напомним, 26 ноября Кабмин согласовал доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Основные показатели Госбюджета-2021