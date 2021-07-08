Дополнительные инвестиции от запуска рынка земли: какую сумму ожидает привлечь Шмыгаль
Источник:"Укринформ"
Правительство ожидает получить дополнительные инвестиции на несколько миллиардов, вследствие запуска рынка земли в Украине. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюс.
Дополнительные инвестиции
Поскольку рынок земли уже заработал в Украине, то Шмыгаль убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики.
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Мы ожидаем к 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель,
– сказал премьер-министр.
Как вырастет ВВП, после того, как заработал рынок земли
Шмыгаль напомнил, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.
Рынок земли в Украине: что нужно знать
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала