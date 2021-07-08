Дополнительные инвестиции от запуска рынка земли: какую сумму ожидает привлечь Шмыгаль

Правительство ожидает получить дополнительные инвестиции на несколько миллиардов, вследствие запуска рынка земли в Украине. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюс.

Дополнительные инвестиции

Поскольку рынок земли уже заработал в Украине, то Шмыгаль убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики.

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Мы ожидаем к 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель,

– сказал премьер-министр.

Как вырастет ВВП, после того, как заработал рынок земли

Шмыгаль напомнил, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Рынок земли в Украине: что нужно знать

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.

Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.

Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала