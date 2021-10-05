Дополнительные 400 гривен для пенсионеров ежемесячно: кому доплачивает государство

С октября 2021 года пенсионеры будут получать повышенную пенсию. Люди в возрасте от 75 до 80 лет будут получать компенсацию в размере 400 гривен.

Первыми дополнительные деньги получили те, у кого дата выплаты пенсий ежемесячного происходит 4 числа – 4 октября. Другие пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет получат деньги в определенную им дату.

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В Украине увеличили пенсии

В Украине с 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям будут добавлять ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен. Вместе с ней пенсия не может превышать 10340,35 гривны.

Для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет, имеющим страховой стаж не менее 20 лет у женщин и 25 лет для мужчин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2 500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения указанного возраста.

Для украинцев, которым исполнится 80 лет, ежемесячная компенсационная выплата возрастет с 400 до 500 гривен. Такую сумму они получают с апреля 2020 года.

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