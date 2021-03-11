"Донецкоблгаз" могут вернуть государству: в СНБО анонсировали проверку
В Совете нацбезопасности заявили, что "Донецкоблгаз" принадлежит 2 компаниям из Гонконга. После проверок предприятие могут вернуть в государственную собственность.
Источник:24 канал
Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что правоохранители проверят владельцев "Донецкоблгаза".
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Почему СНБО взялся за "Донецкоблгаз"
По неизвестным причинам владельцы приняли решение отключить население от теплоснабжения, от газа,
– напомнил Данилов.
"Из исследования, проведенного в аппарате СНБО, мы выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге", – добавил секретарь СНБО.
По его словам, эти компании пройдут необходимые проверки. В случае выявления нарушений, "Донецкоблгаз" вернут в государственную сферу управления в ближайшее время.
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова: смотрите видео
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