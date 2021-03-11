В Совете нацбезопасности заявили, что "Донецкоблгаз" принадлежит 2 компаниям из Гонконга. После проверок предприятие могут вернуть в государственную собственность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что правоохранители проверят владельцев "Донецкоблгаза".

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Почему СНБО взялся за "Донецкоблгаз"

По неизвестным причинам владельцы приняли решение отключить население от теплоснабжения, от газа,

– напомнил Данилов.

"Из исследования, проведенного в аппарате СНБО, мы выяснили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге", – добавил секретарь СНБО.

По его словам, эти компании пройдут необходимые проверки. В случае выявления нарушений, "Донецкоблгаз" вернут в государственную сферу управления в ближайшее время.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова: смотрите видео

Донецкая область без газа: что нужно знать

Утром 6 марта "Донецкоблгаз" прекратил поставки "Донецктеплокоммунэнерго". Люди остались без тепла.

Поставщик газа заявил, что компания задолжала 1,5 миллиарда гривен, поэтому, согласно закону, газ подавать перестали.

Поставки газа возобновили в ночь на 7 марта.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль отреагировал на отключение поставок газа в Донецкой области. Премьер-министр подчеркнул, что виновным в том, что люди остались без тепла является "Донецкоблгаз".