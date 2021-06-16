Должно ли государство вмешиваться в экономические процессы: мнения украинцев

Около трети украинцев считают, что государство должно как можно меньше вмешиваться экономические процессы внутри страны. Однако, в то же время, почти половина поддерживает сдерживания ней потребительских цен и тарифов.

Мнения украинцев

Сведение к минимуму вмешательства государства в экономические процессы

По поводу того, должно ли государство свести свое вмешательство в экономические процессы государства для успешного развития Украины, респонденты ответили следующим образом:

32% опрошенных украинцев согласилось с тем, что вмешательство государства в экономические процессы должно быть сведено к минимуму.

38% – считают наоборот.

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Также в Центре отметили, что доля тех, кто придерживается мнения, что важным является сведение к минимуму вмешательства государства в экономические процессы, по сравнению с 2005 годом уменьшилась с 41% до 32%, а тех, кто с этим не согласен – выросла с 27% до 38%.

Пенсионное обеспечение

59% считают, что за него должно отвечать государство,

39% – не согласны с этим.

Что касается возложения ответственности на государство, то оно постепенно уменьшается. В 2020 году соотношение было 65% и 32% соответственно, а в 2010 году – 79% и 19% соответственно.

Готовность платить высокие налоги

32% украинцев готовы платить высокие налоги, но бесплатно получать от государства определенные социальные услуги (в прошлом году показатель составлял 39%)

26,5% – выбрали систему оплаты низких налогов, но оплачиваемых соцуслуг (в прошлом году показатель составлял 21%).

Повышение уровня жизни украинцев

По поводу того, в чем должна заключаться помощь государства касательно повышения уровня жизни граждан в первую очередь, украинцы ответили следующим образом:

39% называли установления такого уровня зарплат, когда каждый работающий сможет содержать себя и свою семью на достойном материальном уровне (в 2002 году этот вариант выбрало 55% опрошенных).

23,5% считают, что помощь заключается в субсидиях, льготах, социальных выплатах малообеспеченным гражданам (в 2002 году – 16%).

21% – помощь должна заключаться в создании рабочих мест с целью предоставления работы всем трудоспособным гражданам (в 2002 году – 19%).

9% – связывают помощь с созданием условий для свободного предпринимательства, прежде всего – малого и среднего бизнеса (в 2002 году – 5%).

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Развитие бизнеса

62% украинцев считают, что государство должно больше поддерживать развитие малого и среднего бизнеса.

14% – только поддержку крупного бизнеса.

Права наемных работников

65% считают, что государство должно осуществлять защиту прав наемных работников перед работодателями.

12% – выступает за усиление прав работодателей в отношениях с наемными работниками.

Коммунальные тарифы

57% опрошенных поддерживают сдерживания потребительских цен и коммунальных тарифов путем повышения налогообложения крупного бизнеса, "олигархов".

15% поддерживают ограничение вмешательства государства и выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

Заметьте, что год назад точку зрения о поддержке сдерживания потребительских цен и коммунальных тарифов путем повышения налогообложения крупного бизнеса разделяло 64% ​​опрошенных украинцев.

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Как проводился опрос

Опрос провели с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу". В процессе опросили 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.