Почему доллар растет

Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, выделяет в частности такие причины укрепления курса доллара по отношению к гривне:

завершение периода уплаты налогов крупным бизнесом;

начало периода НДС возмещения.

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Однако наибольшее влияние на курс оказывали психологические факторы. Подтверждением тому стали выходы Национального банка на торги с предложением доллара, которые даже без существенных интервенций приводили к увеличению предложения и стабилизации котировок,

– объясняет финансистка.

Всего за неделю НБУ продал на межбанке лишь 20,5 миллиона долларов. Для сравнения, с начала года Национальный банк приобрел на межбанке 1,38 миллиарда долларов. Продажа валюты в то же время составил 190миллионов долларов.

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Что будет обесценивать гривну

На этой неделе давление на гривну скорее всего будет оставаться высоким, считает Анна Волайчук, в частности через:

транши Госказначейства по НДС-возмещению;

постепенное увеличение спроса на валюту со стороны импортеров;

сокращение ОВГЗ-портфеля нерезидентов;

выплаты процентов по старым выпускам ОВГЗ, которые запланированы на среду, 1 сентября.

В частности, Министерство финансов выплатить инвесторам почти 3,4 миллиарда гривен. Часть из этих средств вполне вероятно попадет на межбанковский валютный рынок в виде спроса,

– отмечает Волайчук.

Что будет укреплять гривну

В то же время на этой неделе можно ожидать увеличения предложения валюты от населения, что требует больше гривни для подготовки к учебному году.

Более гривны надо и бизнесу для выплаты зарплат работникам.

Существенное влияние на рынок может дать новость о предоставлении Укравтодора 376 миллионов долларов консорциумного кредита. Деньги пойдут на строительство дорог, заявили в Мининфраструктуры . А это значит, что их конвертируют в гривню.

Как напоминает Ання Волайчук, летом продажа привлеченных кредитных средств Укравтодором существенно укрепил гривну.

Однако пока невозможно спрогнозировать, когда именно привлеченные средства могут попасть на рынок. Этот фактор существенно осложняет составление прогноза,

– объясняет експертка.

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