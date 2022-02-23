Доллар в украинских обменниках стоит более 30 гривен

Средний курс доллара в украинских обменниках приблизился к психологической отметке в более 30 гривен за доллар. На сколько "черный курс" отличается от официального, рассказываем дальше.

Курс в более 30 гривен за доллар

Средний курс продажи на "черном рынке" составляет 30,30 гривны, а покупки – 29,50 гривны. Такие данные зафиксировал сайт "Минфин" по состоянию на 14:55 по киевскому времени.

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Официальный курс доллара к гривне от НБУ

По прогнозу украинского экономиста Павла Кухты, украинская гривна более-менее имеет запас выносливости и будет колебаться на уровне 28 – 29 гривен за доллар.

Нацбанк 23 февраля 2022 года установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,99 гривны. Подробнее с официальным курсом для других валют, который установил регулятор на сегодня, можно ознакомиться здесь.

Напомним Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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