Доллар стремительно растет, а инвесторы выходят из Украины: чего ждать от курса этой недели
Источник:24 канал
Украинская гривна рекордно укреплялась к середине ноября. Но на прошлой неделе тренд развернулся и доллар стал расти в цене.
Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 26,66 гривны во вторник, 23 ноября. Напомним, что еще в начале прошлой недели украинская валюта была существенно крепче – 26,11 гривны за доллар.
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Почему доллар растет
Доллар стремительно вырос из-за повышенного спроса на него:
- Нерезиденты всего за неделю сократили свой портфель ОВГЗ на сумму 3 миллиарда гривен. Эти деньги они обменяли на доллар и вышли из украинского рынка.
- В частности, инвесторов настораживает информация о возможном вторжении России в Украину.
- Покупали валюту также импортеры горючего и угля, ведь в Украине напряженная ситуация с энергоносителями.
Нацбанк вмешался и продал на межбанке 108 миллионов долларов в течение 2 дней. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать рост доллара.
Таким образом, на валютном рынке появляются активные покупатели. К тенденции подключаются спекулянты, в то время как продавцы валюты, видя изменение тенденции, немного тянут котировки вверх или удерживают валюту. А НБУ, накануне не сдерживавший ослабление гривны, только добавляет покупателям сил.
Чего ждать от доллара до конца ноября
Возможно вторжение России
Разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину, которое может произойти в начале 2022 года. По данным разведки, Россия готовит наступление с трех сторон: оккупированного Крыма, границ России и границ Беларуси.
Такие новости отпугали иностранных инвесторов, которые начали выходить из украинских ОВГЗ.
Ситуация на границах заставляет нервничать западных инвесторов. Цены украинских еврооблигаций падают, отражая риски, которые растут для нерезидентов,
– отмечает Виталий Минько.
Ситуация на энергорынке
Нехватка угля на ТЭС, низкие запасы газа грозят острым дефицитом электроэнергии в пиковые периоды и веерными отключениями. Как рассказывает Виталий Минько, накануне Кременчугский НПЗ (20% топлива в Украине) приостановил производство из-за поломки оборудования, что грозит необходимостью дополнительного импорта топлива большого объема.
На этой неделе высокая волатильность на торгах будет оставаться актуальной. К уже указанным факторам давления на гривню присоединятся еще и большие транши НДС-возмещения, которые снизят потребность экспортеров в гривне. Поэтому повышенное давление на гривну будет сохраняться.
Эксперты, опрошенные 24 каналом, ожидают дальнейшего ослабления гривны:
- Анна Волуйчак по Юнекс Банку считает, что торги на межбанке будут проходить в диапазоне 26,50 – 26,95 гривны за доллар.
- Виталий Минько из Forex Сlub ожидает, что гривна будет двигаться до отметки 26,60 за доллар.
- Тарас Котович, аналитик ICU, считает, что наиболее вероятно гривна будет ослабевать, но останется в довольно привычном коридоре 26,50 – 27,00 гривен за доллар.