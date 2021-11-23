Доллар стремительно растет, а инвесторы выходят из Украины: чего ждать от курса этой недели

Украинская гривна рекордно укреплялась к середине ноября. Но на прошлой неделе тренд развернулся и доллар стал расти в цене.

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 26,66 гривны во вторник, 23 ноября. Напомним, что еще в начале прошлой недели украинская валюта была существенно крепче – 26,11 гривны за доллар.

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Почему доллар растет

Доллар стремительно вырос из-за повышенного спроса на него:

Нерезиденты всего за неделю сократили свой портфель ОВГЗ на сумму 3 миллиарда гривен. Эти деньги они обменяли на доллар и вышли из украинского рынка.

В частности, инвесторов настораживает информация о возможном вторжении России в Украину.

Покупали валюту также импортеры горючего и угля, ведь в Украине напряженная ситуация с энергоносителями.

Нацбанк вмешался и продал на межбанке 108 миллионов долларов в течение 2 дней. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать рост доллара.

Таким образом, на валютном рынке появляются активные покупатели. К тенденции подключаются спекулянты, в то время как продавцы валюты, видя изменение тенденции, немного тянут котировки вверх или удерживают валюту. А НБУ, накануне не сдерживавший ослабление гривны, только добавляет покупателям сил. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

Чего ждать от доллара до конца ноября

Возможно вторжение России

Разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину, которое может произойти в начале 2022 года. По данным разведки, Россия готовит наступление с трех сторон: оккупированного Крыма, границ России и границ Беларуси.

Такие новости отпугали иностранных инвесторов, которые начали выходить из украинских ОВГЗ.

Ситуация на границах заставляет нервничать западных инвесторов. Цены украинских еврооблигаций падают, отражая риски, которые растут для нерезидентов,

– отмечает Виталий Минько.

Ситуация на энергорынке

Нехватка угля на ТЭС, низкие запасы газа грозят острым дефицитом электроэнергии в пиковые периоды и веерными отключениями. Как рассказывает Виталий Минько, накануне Кременчугский НПЗ (20% топлива в Украине) приостановил производство из-за поломки оборудования, что грозит необходимостью дополнительного импорта топлива большого объема.

На этой неделе высокая волатильность на торгах будет оставаться актуальной. К уже указанным факторам давления на гривню присоединятся еще и большие транши НДС-возмещения, которые снизят потребность экспортеров в гривне. Поэтому повышенное давление на гривну будет сохраняться. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Эксперты, опрошенные 24 каналом, ожидают дальнейшего ослабления гривны:

Анна Волуйчак по Юнекс Банку считает, что торги на межбанке будут проходить в диапазоне 26,50 – 26,95 гривны за доллар.

гривны за доллар. Виталий Минько из Forex Сlub ожидает, что гривна будет двигаться до отметки 26,60 за доллар.

за доллар. Тарас Котович, аналитик ICU, считает, что наиболее вероятно гривна будет ослабевать, но останется в довольно привычном коридоре 26,50 – 27,00 гривен за доллар.