Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 26,66 гривны во вторник, 23 ноября. Напомним, что еще в начале прошлой недели украинская валюта была существенно крепче – 26,11 гривны за доллар.

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Почему доллар растет

Доллар стремительно вырос из-за повышенного спроса на него:

  • Нерезиденты всего за неделю сократили свой портфель ОВГЗ на сумму 3 миллиарда гривен. Эти деньги они обменяли на доллар и вышли из украинского рынка.
  • В частности, инвесторов настораживает информация о возможном вторжении России в Украину.
  • Покупали валюту также импортеры горючего и угля, ведь в Украине напряженная ситуация с энергоносителями.

Нацбанк вмешался и продал на межбанке 108 миллионов долларов в течение 2 дней. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать рост доллара.

Таким образом, на валютном рынке появляются активные покупатели. К тенденции подключаются спекулянты, в то время как продавцы валюты, видя изменение тенденции, немного тянут котировки вверх или удерживают валюту. А НБУ, накануне не сдерживавший ослабление гривны, только добавляет покупателям сил.

Виталий Минько

Аналитик и директор Forex Club во Львове

Чего ждать от доллара до конца ноября

Возможно вторжение России

Разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину, которое может произойти в начале 2022 года. По данным разведки, Россия готовит наступление с трех сторон: оккупированного Крыма, границ России и границ Беларуси.

Такие новости отпугали иностранных инвесторов, которые начали выходить из украинских ОВГЗ.

Ситуация на границах заставляет нервничать западных инвесторов. Цены украинских еврооблигаций падают, отражая риски, которые растут для нерезидентов,
– отмечает Виталий Минько.

Ситуация на энергорынке

Нехватка угля на ТЭС, низкие запасы газа грозят острым дефицитом электроэнергии в пиковые периоды и веерными отключениями. Как рассказывает Виталий Минько, накануне Кременчугский НПЗ (20% топлива в Украине) приостановил производство из-за поломки оборудования, что грозит необходимостью дополнительного импорта топлива большого объема.

На этой неделе высокая волатильность на торгах будет оставаться актуальной. К уже указанным факторам давления на гривню присоединятся еще и большие транши НДС-возмещения, которые снизят потребность экспортеров в гривне. Поэтому повышенное давление на гривну будет сохраняться.

Анна Волуйчак

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Эксперты, опрошенные 24 каналом, ожидают дальнейшего ослабления гривны:

  • Анна Волуйчак по Юнекс Банку считает, что торги на межбанке будут проходить в диапазоне 26,50 – 26,95 гривны за доллар.
  • Виталий Минько из Forex Сlub ожидает, что гривна будет двигаться до отметки 26,60 за доллар.
  • Тарас Котович, аналитик ICU, считает, что наиболее вероятно гривна будет ослабевать, но останется в довольно привычном коридоре 26,50 – 27,00 гривен за доллар.