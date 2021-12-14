Гривна снова вернулась к уровню ниже 27 за доллар. Во вторник, 14 декабря, НБУ установил курс доллара на уровне 26,88 гривны .

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Мы считаем, что изменению тренда на рынке способствовало нивелирование негативных настроений на рынке. Ситуация на рынке подтверждает мнение, что недавний всплеск курса был обусловлен психологическими факторами. Евгения Ахтырко Аналитика Concorde Capital

Почему гривна укрепляется

Учетная ставка НБУ

На прошлой неделе Нацбанк пересмотрел учетную ставку – в результате ее снова подняли до 9% . Это решение было ожидаемым даже несмотря на то, что регулятор обещал раньше не поднимать ставки. Однако высокая инфляция (в ноябре она составила 10,3% в годовом исчислении ) заставила НБУ передумать. По словам Виталия Минько, аналитика и директора Forex Club во Львове, именно это решение стало драйвером укрепления гривни.

Переговоры Байдена и Путина

Главы США и России провели переговоры 7 декабря , где и в частности обсуждалась военная агрессия России по Украине и подтягиванию войск к границам. Однако сам факт проведения этих переговоров несколько успокоил инвесторов.

Ситуация выравнивается, и нерезиденты, активно выходящие из украинских бумаг, после переговоров США – РФ успокоились. Впрочем, их оптимизм поддержал позитив мировых рынков. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

На минувшей неделе портфель гривневых ОВГЗ на счетах нерезидентов вырос на 612 миллионов гривен. А это всегда оказывает положительное влияние на гривну, ведь спрос на нее растет.

Отложенное предложение

Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, утверждает, что постепенное укрепление гривни в начале декабря было ожидаемым.

После динамичного роста курса в конце ноября на рынке сформировался немалый объем отложенного предложения иностранной валюты, который оказывает давление на доллар. При этом спрос пока остается умеренным. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Прогнозы для курса до 17 декабря