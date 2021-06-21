Рекорд с начала пандемии: доллар ощутимо подорожал после заседания ФРС

После заседания Федеральной резервной системы США доллар продолжает дорожать. Его индекс свидетельствует о рекордном росте с момента обвала рынков в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Данные на ресурсе показывают, что индекс доллара, который отражает курс к 6 ключевым мировым валютам, вырос почти на 2% за три дня.

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Доллар стремительно дорожает

Курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187, обновив минимум за два месяца.

В то же время британский фунт потерял 0,3% к американской валюте и торгуется на самом низком значении за 6 недель.

Напомним, цены на нефть упали 17 июня, поскольку доллар резко укрепился.

Причины укрепления американской валюты

Доллар продемонстрировал самый сильный прирост за последние 15 месяцев после того, как Федеральная резервная система 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем до сих пор предсказывали.

Более твердый доллар делает нефть, которую оценивают в долларах, дороже и в других валютах, что потенциально может сказаться на спросе.