Финансовые аналитики прогнозируют, что уже вскоре доллар отвоюет потерянное. Впрочем, не критично. По словам финансового эксперта Юрия Шоломицкого, девальвация будет умеренной. Осенью она может составлять 1 – 1,5%, следовательно, стоимость доллара может вырасти до 27,5.

​Интересно НБУ снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 14 сентября

Летом для укрепления курса гривны сложились благоприятные условия. Традиционно дали стране валюты отечественные аграрии, для которых это самый горячий сезон. Способствовал и уровень инфляции на мировом рынке – выросла выручка от украинского экспорта.

В Украину приедет наконец миссия Международного валютного фонда. Она должна оценить нашу готовность к следующему траншу. Если все будет успешно, Украина получит 750 миллионов долларов. Другой тормозной фактор для укрепления доллара – высокая вероятность локдауна.

Бизнес сегодня сжимается, потому что понимает, что его могут завтра закрыть. Он боится выражать активный спрос на валюту, чтобы привозить сюда импорт, потому что не будет продавать. Реально уменьшается спрос на валюту и это дает возможность укреплять гривну,

– финансовый эксперт Олег Пендзин.

Эксперты назвали, каким будет курс доллара осенью: смотрите сюжет 24 канала

Инвесторы перестали вкладывать валюту

Нацбанк на ситуацию на рынке реагирует удовлетворительно, считают эксперты. В конце лета иностранные инвесторы перестали вкладывать валюту в облигации внутреннего государственного займа из-за высоких инфляционных рисков. Для замедления инфляции НБУ повысил учетную ставку до 8%. Хотя такое решение главный банк страны принял и не сразу, это все равно поддержало гривну.

Как пояснила главная экономист Офиса эффективного регулирования Юлия Корнеева, Национальный банк корректирует значительные курсовые колебания – мы это видели летом путем валютных интервенций. Кроме того, действует процентный трансмиссионный канал.

Нацбанк увеличил учетную ставку до 8,5% и это соблюдение политики дорогих денег. В то же время подорожание стоимости кредитных ресурсов – это угроза реальному сектору экономики в среднесрочной перспективе, – добавила она.

Украина имеет в валютных резервах около 31 миллиарда долларов. Поэтому, даже если мы не получим очередной транш от МВФ в этом году, это позволит удержать гривну на допустимом уровне, чтобы она не взлетела резко вверх.