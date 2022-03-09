Доллар обновил исторический максимум на Мосбирже

9 марта 2022 года курс доллара к рублю на Московской бирже обновил исторический максимум. Он впервые в истории достиг отметку в 120 рублей за доллар.

Курс доллара к рублю на Мосбирже

Напомним, что 23 февраля этого года, за день до нападения России на Украину, официальный курс рубля был на уровне 80,4 рубля за доллар. Сейчас он составляет 120 рублей за доллар (+14,29%).

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Рубль начал обесцениваться сразу после обращения главарей боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость".

Рост курса доллара к рублю на Московской бирже / Скриншот NEXT ALive

Также заметьте, что российский центробанк решил не возобновлять торги на Московской бирже 9 марта в секции фондового и срочного рынка, о чем говорится на сайте регулятора.

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