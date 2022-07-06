Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35 гривен за доллар при покупке (-5 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35 гривен за доллар (– 50 копеек).

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Евро банки покупают за 35,80 гривны (-40 копеек), а продают в среднем за 36,70 гривны за евро (-30 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,23 гривны (+7 копеек), а продают – за 35,36 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают – за (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 36,17 грн (+71 грн) и продажа – 36,41 грн (+ 82 грн).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,20 гривны (-5 копеек), а продажа - 35,33 гривны (-7 копеек).

(-5 копеек), а продажа - (-7 копеек). Евро продают по 36,15 гривны (-45 копеек), а покупают за 36,40 гривны (-40 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Потребительская инфляция в июне в Украине достигла 20,1% годовых. Основными факторами стали высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий, объяснили в НБУ.

Заместитель главы НБУ Николайчук заверили, что украинцы могут не бояться гиперинфляции, поскольку это очень нереалистичный сценарий. Регулятор прогнозирует инфляцию в 20% по итогам 2022 года. Однако Николайчук считает, что это тот уровень, который можно контролировать.

Также в июне НБУ резко увеличил учетную ставку до 25%. Регулятор считает, что благодаря этому депозиты станут более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не окажет.

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