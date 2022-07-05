Доллар и евро подешевели: наличный курс валют 5 июля

Гривна окрепла на наличном рынке 5 июля. Какой курс доллара и евро в обменниках, банках и на черном рынке – читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,05 гривны за доллар при покупке (– 15 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,50 гривны за доллар (– 20 копеек).

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Евро банки покупают за 36,20 гривны (– 20 копеек), а продают в среднем за 37 гривны за евро (– 30 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,16 гривны (– 13 копеек), а продают – за 35,29 гривны (– 12 копеек), по данным finance.ua.

(– 13 копеек), а продают – за (– 12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 35,46 гривны (– 1,29 гривны) и продажа – 35,59 гривны (– 1,27 гривны).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,25 гривны (– 15 копеек), а продажа – 35,40 гривны (– 11 копеек).

(– 15 копеек), а продажа – (– 11 копеек). Евро продают по 36,60 гривны (– 20 копеек), а покупают за 36,80 гривны (– 25 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Инфляция в Украине достигла 18% в годовом исчислении. Однако в НБУ заверили, что украинцы могут не бояться гиперинфляции – это очень нереалистичный сценарий. В то же время регулятор прогнозирует инфляцию в 20% по итогам текущего года.

В Нацбанке также рассказали, как агрессивное поднятие учетной ставки (до 25%) повлияет на обычных украинцев: депозиты должны стать более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет иметь.

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