Курс валют в банках

По данным "Минфина", 1 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,10 гривны за доллар при покупке (-5 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,70 гривны за доллар (+ 5 копеек).

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Евро банки покупают за 36,55 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 37,50 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,44 гривны , а продают – за 35,54 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,07 гривны и продажа – 37,21 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,45 грн (без изменений), а продажа – 35,55 грн (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро продают по 37,00 гривны (-18 копеек), а покупают за 37,20 гривны (-10 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Инфляция в Украине достигла 18% в годовом исчислении. Однако в НБУ заверили, что украинцы могут не бояться гиперинфляции – это очень нереалистичный сценарий. В то же время регулятор прогнозирует инфляцию в 20% по итогам текущего года.

В Нацбанке также рассказали, как агрессивное поднятие учетной ставки (до 25%) повлияет на обычных украинцев: депозиты должны стать более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет.

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