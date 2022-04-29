Доллар бьет рекорды: индекс прыгнул до максимум с 2002 года.

Индекс доллара вырос до самого высокого уровня за последние 20 лет. Это связано с повышением ставки в США, войной России против Украины и обесцениванием иены.

Новые рекорды для доллара

Индекс доллара в четверг, 28 апреля, достиг 103,93 , наивысшего уровня с 2002 года, по данным Yahoo! Finance . Этот индекс отслеживает соотношение американского доллара по отношению к корзине из 6 валют: евро, японской иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. С начала года индекс вырос более чем на 8% .

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Почему укрепляется доллар

Казначейские облигации США становятся все более привлекательными для инвесторов, которые их покупают и тем самым укрепляют доллар. Все потому, что Федеральная резервная система довольно агрессивно увеличивает процентную ставку из-за инфляции, тем самым увеличивая доходность облигаций. Запланировано поднятие ставки до уровня в 3%.

В то же время Япония наоборот решила оставить ставку почти на нулевом уровне, чем обесценила свою иену по отношению к доллару до 20-летнего минимума.

Евро также падает по отношению к доллару из-за войны России против Украины и энергетического конфликта. Укрепление доллара только усугубляет проблемы в Европе, поскольку повышается стоимость энергоносителей в долларах. Отметим, что в Европе растут цены на газ из-за отказа России поставлять газ Польше и Болгарии.

Похоже, это первый открытый акт энергетической войны. Сейчас стоит вопрос, распространятся ли ограничения на других крупных импортеров. Тогда это станет серьезным испытанием европейской решимости поддержать Украину в условиях резкого роста цен на энергоносители и роста рисков рецессии.

– заявила Хелима Крофт, руководитель глобального исследования сырья в RBC Capital Markets.

Как это влияет на гривну

Напомним, что НБУ с 24 февраля и до конца войны закрепил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Но из-за того, что доллар стремительно укрепляется по отношению к евро и другим валютам, НБУ соответственно пересматривает курсы этих валют. Так, официальный курс евро достиг минимума за 2022 год – 30,68 гривны за евро. На самом деле наличный курс на несколько гривен отличается.

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