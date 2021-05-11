Сокращение долларовой доли

В МВФ считают, что если упомянутые изменения окажутся значительными, они могут повлиять на валютный рынок и рынок облигаций. Не взирая на это, по мнению аналитиков, доллар все равно остается доминантным резервной валютой, несмотря на серьезные структурные изменения в международной валютной системе, произошедшие за последние 60 лет.

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Отчет проводил МВФ за период с октября по декабрь 2020 года (IV квартал) .

Мнение аналитиков МВФ

В периоды, когда доллар слабеет относительно основных валют, его доля в мировых резервах обычно снижается, поскольку растет долларовая стоимость резервов, номинированных в других валютах, объясняют Серкан Арсланалп и Чима Симпсон-Белл. Аналитики отмечают, что несмотря на сокращение доли доллара в международных резервах в IV квартале 2020 году доля доллара в резервах осталась в целом стабильной.

Однако с точки зрения более долгосрочной перспективы тот факт, что стоимость доллара в целом не изменилась, в то время, как его доля в мировых резервах снизилась, говорит о том, что центральные банки действительно постепенно отказываются от доллара,

– рассказывают аналитики.

В МВФ считают, что вместе с тем некоторые банки ожидают, что доля доллара в мировых резервах продолжит снижаться.

Валютная структура мировых резервов в процентах / Инфографика МВФ

Что влияет на обменный курс доллара

На обменный курс доллара может влиять ряд факторов, в том числе расхождение в траекториях развития экономики США и других стран, различия в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, а также продажа и покупка иностранной валюты центробанками.

Доля других валют в резервах центробанков

С момента введения евро в 1999 году доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась с 71% до 59% (на 12 процентных пунктиры), хотя за этот период отмечались и заметные колебания. Между тем доля евро колебалась на уровне 20%, а доля других валют, включая австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань, выросла в четвертом квартале 2020 году до 9%.

За последние 20 лет стоимость американской валюты относительно основных валют не изменилась. Вместе с тем наблюдались значительные колебания, которые могут объяснить примерно 80% краткосрочных (квартальных) изменений доли доллара в мировых резервах с 1999 года. Другие же 20% аналитики МВФ объясняют преимущественно решениями центробанков об активной покупку и продажу долларов для поддержки собственных валют.

Доля валютных резервов в долларах США в процентах / Инфографика МВФ