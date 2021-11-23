Долгожданное решение: МВФ согласовал новый транш Украине на 700 миллионов

Совет директоров Международного валютного фонда завершил анализ экономических характеристик Украины. По его итогам было принято решение о продолжении выделения нашей стране кредитных средств в рамках программы stand-by.

Украина получит транш почти в 700 миллионов долларов. Киев в ответ обязался продолжать реформы и обеспечить независимость Национального банка.

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МВФ решил выделить Украине новый транш кредита

Международный валютный фонд пересмотрел экономические показатели Украины, после чего решил выделить новый транш кредита в рамках программы stand-by. Речь идет о 699 миллионах долларов (общая сумма программы теперь составит 2,8 миллиарда).

Украинские власти уже отреагировали на решение МВФ

Новую программу stand-by для Украины МВФ согласовал в июне 2020 года. Ее размер – 5 миллиардов долларов, а срок – 1,5 года. 2,1 миллиарда первого транша примерно тогда же мы и получили. А вот следующего транша пришлось ждать довольно долго, ведь раньше миссия МВФ оставалась недовольной исполнением Украиной своих обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере приветствовал решение Фонда. А вместе с тем и объяснил, куда направят выделенные МВФ деньги.

Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша в примерно 700 миллионов долларов. Эти деньги мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID19. Программа МВФ будет продолжена,

– написал Зеленский.

Также премьер-министр Денис Шмигаль написал в телеграмме, что положительная оценка международных партнеров подтвердила успешное движение Украины по осуществлению реформ.

Какие обязательства взяла Украина в рамках программы stand-by от МВФ

в МВФ сообщили и о том, что готовы продлить действие программы до июня 2022 года и перераспределить график выплат.

Чтобы получать деньги от МВФ, украинские власти, как отметили на официальном сайте Национального банка Украины и на сайте Фонда, обязались:

Изменить налоговую и бюджетную политику для защиты социально уязвимых слоев населения.

Обеспечить независимость Национального банка.

Вернуть инфляцию к целевому уровню (5%).

Улучшить корпоративное управление банками, чтобы они могли предоставлять надежные кредиты бизнесу.

Продолжить борьбу с коррупцией.

Развертывать судебную реформу.

И вообще уменьшать роль государственного управления в экономике.

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