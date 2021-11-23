Украина получит транш почти в 700 миллионов долларов. Киев в ответ обязался продолжать реформы и обеспечить независимость Национального банка.
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МВФ решил выделить Украине новый транш кредита
Международный валютный фонд пересмотрел экономические показатели Украины, после чего решил выделить новый транш кредита в рамках программы stand-by. Речь идет о 699 миллионах долларов (общая сумма программы теперь составит 2,8 миллиарда).
Украинские власти уже отреагировали на решение МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере приветствовал решение Фонда. А вместе с тем и объяснил, куда направят выделенные МВФ деньги.
Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша в примерно 700 миллионов долларов. Эти деньги мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID19. Программа МВФ будет продолжена,
– написал Зеленский.
Также премьер-министр Денис Шмигаль написал в телеграмме, что положительная оценка международных партнеров подтвердила успешное движение Украины по осуществлению реформ.
Какие обязательства взяла Украина в рамках программы stand-by от МВФ
Чтобы получать деньги от МВФ, украинские власти, как отметили на официальном сайте Национального банка Украины и на сайте Фонда, обязались:
- Изменить налоговую и бюджетную политику для защиты социально уязвимых слоев населения.
- Обеспечить независимость Национального банка.
- Вернуть инфляцию к целевому уровню (5%).
- Улучшить корпоративное управление банками, чтобы они могли предоставлять надежные кредиты бизнесу.
- Продолжить борьбу с коррупцией.
- Развертывать судебную реформу.
- И вообще уменьшать роль государственного управления в экономике.
Советуем также обратить внимание на следующее:
- Сколько Украина должна выплатить по госдолгу до конца года (данные Минфина).
- Международные резервы Украины выросли почти на миллиард долларов в месяц.