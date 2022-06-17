Как долго будут держаться высокие цены на горючее: прогноз на ближайший год

Снижение спроса на нефть

Алан Гелдер, аналитик Wood Mackenzie, считает, что на нынешние рекордные цены на бензин и дизельное топливо в США, Европе и других странах снизили мировой спрос на нефть на около 1 миллиона баррелей в сутки. Это в свою очередь составляет примерно 1% мирового спроса.

Интересно Сколько стоят бензин, газ и дизель на АЗС 17 июня

Система выглядит очень напряженной, пока не появится небольшой запас новых (перерабатывающих) мощностей, – делится Гелдер.

По данным WoodMac, прибыль, которую нефтеперерабатывающие заводы получают от перегонки сырой нефти в топливо, такое как бензин и дизельное топливо, находится на рекордно высоком уровне. Речь идет о около 30 долларов за баррель.

Снижение добычи российской нефти

Американская автомобильная ассоциация недавно сообщила, что за последние 12 месяцев стоимость топлива в США выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

В связи с санкциями Запада в отношении России из-за войны в Украине снизилась добыча российской нефти и объем нефтепереработки. Это же в свою очередь серьезно нарушило потоки нефти по всему миру, что привело к росту цен на нефть.

В WoodMac ожидают, что в 2023 году цены на нефть в среднем составят около 100 долларов за баррель против 110 долларов в этом году. Цены на нефть марки Brent 17 июня находятся на уровне около 120 долларов за баррель.

Нефтеперерабатывающий сектор

Wood Mackenzie также отмечают, что в настоящее время нефтеперерабатывающие заводы стараются удовлетворить мировой спрос на топливо. Однако ситуация изменится только во второй половине 2023 года. Этому будет способствовать запуск новых нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на Ближнем Востоке.

Также Гелдер подчеркнул, что нефтеперерабатывающий сектор работает на максимуме, где это возможно, и уделяет первостепенное внимание дизельному топливу. Вместе с тем, предложение остается недостаточным для удовлетворения спроса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.