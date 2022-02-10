Долги за коммуналку: за что украинцы задолжали больше всего

Долги украинцев за коммунальные платежи выросли в декабре в прошлом году на почти 9 миллиардов гривен. В Госстате посчитали, что наибольшее население задолжало за распределение и поставку газа.

Долги украинцев за коммунальные платежи

По результатам декабря прошлого года, долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросли на 8,7 миллиарда гривен. К концу 2021 года (31 декабря) они составили 81,3 миллиарда гривен.

Интересно Тарифы на газ в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

За что украинцы задолжали больше всего в декабре 2021 года

За поставку и распределение природного газа – 33,8 миллиарда гривен.

За поставку тепловой энергии и горячей воды – 26,6 миллиарда гривен.

За централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 миллиарда гривен.

За управление многоквартирным домом – 5,6 миллиарда гривен.

За обращение с бытовыми отходами – 1,3 миллиарда гривен.

За снабжение и распределение электрической энергии – 7,7 миллиарда гривен.

Коммунальные тарифы в Украине

Тариф на газ

В Украине действуют два тарифа – годовой и месячный. Если годовой будет оставаться устойчивым до 30 апреля 2022, то месячное предложение поставщики обновляют за пять дней до конца текущего месяца на следующий.

Украинцы получают две платежки: одну за газ, а вторую – за его транспортировку. Самый низкий тариф составляет 32 копейки за кубометр (без НДС), который предлагает "Киевгаз", а самый высокий – 1 гривна 99 копеек за кубометр (без НДС), действующий у нескольких поставщиков. Подробнее с тарифами на транспортировку газа можно ознакомиться здесь.

Тариф на электроэнергию

Все зависит от количества потребленных киловатт. Если семья использует менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны, свыше 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Водоотвод и водоснабжение

Среди водоканалов в областных центрах самый высокий тариф для холодной воды у водоканала Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр.

для холодной воды у водоканала Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр. Самый низкий – предлагает Харьковводоканал: 24,52 гривны за кубометр.

Цены на газ выросли в 10 раз в год: смотрите видео: смотрите видео