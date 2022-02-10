Долги украинцев за коммунальные платежи

По результатам декабря прошлого года, долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросли на 8,7 миллиарда гривен. К концу 2021 года (31 декабря) они составили 81,3 миллиарда гривен.

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За что украинцы задолжали больше всего в декабре 2021 года

  • За поставку и распределение природного газа – 33,8 миллиарда гривен.
  • За поставку тепловой энергии и горячей воды – 26,6 миллиарда гривен.
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 миллиарда гривен.
  • За управление многоквартирным домом – 5,6 миллиарда гривен.
  • За обращение с бытовыми отходами – 1,3 миллиарда гривен.
  • За снабжение и распределение электрической энергии – 7,7 миллиарда гривен.

Коммунальные тарифы в Украине

Тариф на газ

В Украине действуют два тарифа – годовой и месячный. Если годовой будет оставаться устойчивым до 30 апреля 2022, то месячное предложение поставщики обновляют за пять дней до конца текущего месяца на следующий.

Тариф на электроэнергию

Все зависит от количества потребленных киловатт. Если семья использует менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны, свыше 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Водоотвод и водоснабжение

  • Среди водоканалов в областных центрах самый высокий тариф для холодной воды у водоканала Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр.
  • Самый низкий – предлагает Харьковводоканал: 24,52 гривны за кубометр.

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