Долги украинцев за коммунальные платежи
По результатам декабря прошлого года, долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросли на 8,7 миллиарда гривен. К концу 2021 года (31 декабря) они составили 81,3 миллиарда гривен.
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За что украинцы задолжали больше всего в декабре 2021 года
- За поставку и распределение природного газа – 33,8 миллиарда гривен.
- За поставку тепловой энергии и горячей воды – 26,6 миллиарда гривен.
- За централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 миллиарда гривен.
- За управление многоквартирным домом – 5,6 миллиарда гривен.
- За обращение с бытовыми отходами – 1,3 миллиарда гривен.
- За снабжение и распределение электрической энергии – 7,7 миллиарда гривен.
Коммунальные тарифы в Украине
Тариф на газ
В Украине действуют два тарифа – годовой и месячный. Если годовой будет оставаться устойчивым до 30 апреля 2022, то месячное предложение поставщики обновляют за пять дней до конца текущего месяца на следующий.
- Месячный тариф в феврале – от 7,788 до 57,50 гривны за кубометр газа.
- Годовой тариф – от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа.
Тариф на электроэнергию
Все зависит от количества потребленных киловатт. Если семья использует менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны, свыше 250 киловатт в час – 1,68 гривны.
Водоотвод и водоснабжение
- Среди водоканалов в областных центрах самый высокий тариф для холодной воды у водоканала Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр.
- Самый низкий – предлагает Харьковводоканал: 24,52 гривны за кубометр.
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