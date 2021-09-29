Как выросли долги за коммуналку
В августе прошлого года количество долгов населения за коммунальные услуги составило почти 295 тысяч производств, а в текущем увеличилась почти на 156 тысячи.
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Количество взысканий долгов по коммунальным платежам / Инфографика Опендатабот
За что больше всего задолжали украинцы
По состоянию на август 2021 года долги за коммуналку достигли 64,4 миллиарда гривен, согласно данным Госкомстата.
- За поставку и распределение природного газа – 23,7 миллиарда гривен.
- За поставку тепловой энергии и горячей воды – 20,3 миллиарда гривен.
- За поставку и распределение электрической энергии – 7,1 миллиарда гривен.
Долги украинцев по сферам коммунальных предприятий / Инфографика Опендатабот
Общее количество производств по долгам / Инфографика Опендатабот