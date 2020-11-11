Украина активно привлекает средства, чтобы восполнить дефицит бюджета, чем увеличивает государственный долг. Сколько придется Украине отдать денег в 2021 году и как это собираются сделать?

Какой долг у Украины

Государственный и гарантированный долг в Украине сейчас составляет 2,35 триллиона гривен. 24 канал разбирался, каким будет государственный долг Украины в 2021 году и как его собираются погашать.

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Внешний долг

Внешний государственный долг – это то, что Украина задолжала перед другими государствами, международными организациями (к примеру, МВФ) и тому подобное.

По данным Министерства финансов по состоянию на 30 сентября 2020 года внешний долг Украины составлял 51 миллиард долларов.

Сколько Украина должна отдать в 2021

На 2021 год приходятся пиковые выплаты по внешней задолженности – в целом 15,6 миллиарда долларов, из которых больше четверти – это проценты. Больше всего придется оплатить в первом и третьем квартале.

В январе-марте Украина заплатит 4,69 миллиарда долларов , из которых 1,39 миллиарда – процентные платежи.

Украина заплатит , из которых 1,39 миллиарда – процентные платежи. Во втором квартале Украина должна заплатить меньше – 2,16 миллиарда долларов , из которых 664 миллиона набежали в виде процентов

Украина должна заплатить меньше – , из которых 664 миллиона набежали в виде процентов В период с июля по сентябрь включительно придется отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи.

включительно придется отдать А это больше, чем планирует дать нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов – процентные платежи. На последний квартал 2021 года предусмотрены выплаты в размере 2,32 миллиарда долларов, из которых 706 миллионов долларов набежали процентами.

Внутренний долг

Внутренний государственный долг – это то, что Украина задолжала перед владельцами государственных ценных бумаг и другими кредиторами. Обычно это ОВГЗ, то есть облигации внутреннего государственного займа. В последнее время этим инструментом привлечения денег активно пользовались. Если взглянуть на структуру государственного долга (то есть вместе внутреннего и внешнего), то в марте этого года 33% долга занимали заимствования под ОВГЗ.

По данным Министерства финансов по состоянию на конец сентября 2020 года внутренний и долг Украины составил 31,89 миллиарда долларов.

Если посмотреть на внутренний долг Украины за последние 10 лет, то видно что он падал во время кризиса 2014, и в этом году упал. Это связано с тем, что Украина становится менее привлекательной для инвесторов из-за нестабильной экономической и политической ситуации. Сейчас структура собственности ОВГЗ выглядит так:

Динамика объема госдолга

Несмотря на то, что в абсолютных значениях госдолг почти ежегодно растет, целесообразно его измерять в соотношении к ВВП. За последние 4 года это соотношение удалось сократить с 81% в 2016 году до 50% в прошлом году.

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Безопасным уровнем долга, то есть таким, при котором государство может своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства без помощи международных финансовых организаций, считается 35%. Об этом свидетельствует исследование МВФ.

Как Украина будет погашать долги

Украине придется погашать долги, несмотря на огромную дыру как в нынешнем бюджете, так и запланированный дефицит в следующем. И чтобы покрыть их, Украина, вероятно, прибегнет к одному из 3 способов: новые заимствования, эмиссия гривны или дефолт.

Новые заимствования

Новые заимствования – это кредиты от международных финансовых организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и размещение евробондов, ОВГЗ и тому подобное. Именно новые заимствования являются планом Министерства финансов уменьшить долговое бремя. Стратегия включает 4 шага:

Увеличение доли долга в национальной валюте. Чем эта доля больше, тем меньше объем долга зависит от валютных колебаний. По подсчетам Минфина, девальвация нацвалюты на 1 гривну относительно доллара увеличивает размер долга в национальной валюте на сумму около 40 миллиардов гривен. Сейчас доля долга в гривне составляет 33%. Равномерный график погашения долга. Привлечение долгосрочного льготного финансирования. Таким инструментом являются кредиты от МВФ, который дает странам займы под низкие проценты на определенных условиях. Развитие прочных взаимоотношений с инвесторами. Чем больше доверие инвесторов, тем более дешевые долги Украина может привлекать, то есть под более низкую ставку. К сожалению, сейчас рейтинг Украины на низком уровне – B по рейтингам S&P ratings и Fitch ratings. Такой же рейтинг присвоен Уганде, Боснии и Герцеговине, Беларуси, Коста Рике, Гане и Камбодже.

Сейчас доверие к Украине может пошатнуться на фоне решений Конституционного суда, принятия бюджета-2021, в который заложили значительный дефицит и тому подобное. Если погасить долги не удастся с помощью новых заимствований, то придется прибегнуть к следующим решениям.

Печать гривны

Эмиссия гривны – это процесс, который присутствует в экономике каждой страны, и это нормально. Когда говорят об эмиссии в отрицательном значении, речь идет о допэмиссии. Однако допэмиссия приведет к инфляции и девальвации. Почему? Потому что в экономику вливают больше денег, а количество товаров и услуг при этом не меняется. Спрос растет, а предложение остается неизменным: соответственно цены растут, а национальная валюта обесценивается, поскольку ее покупательная способность падает.

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Однако печать денег все равно не решает все проблемы. Таким способом можно покрыть только часть долга, а именно внутренний. Внешний долг путем эмиссии гривны погасить не удастся, поскольку он в иностранной валюте.

Внешние рынки сейчас закрыты. Сотрудничество с МВФ фактически сорвано. Второго и третьего транша в этом году не будет. И не понятно, будут ли они в следующем году. Фактически у Минфина есть единственный механизм: через рефинанс Нацбанка накачивать деньгами госбанки и вбрасывать их в экономику. Это – эмиссия гривны. Будет дикая инфляция,

– рассказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Obozrevatel.

Однако в Нацбанке неоднократно заявляли, что к дополнительной эмиссии гривны прибегать не планируют.

Дефолт

Время от времени в Украине звучат тревожные прогнозы относительно дефолта. Украинский олигарх Коломойский в интервью Financial Times заявил, что Украине стоит прибегнуть к дефолту. Впоследствии и нардепы, которые, вероятно, лоббируют интересы олигарха, заявляли похожее.

Однако на самом деле дефолт – это наихудший из сценариев для Украины. Мнение, что это просто освобождение от внешних обязательств – ошибочно. Государство, которое объявило дефолт, по сути подвело доверие своих кредиторов, и они уже не готовы на тех же условиях и в тех же объемах вкладываться в Украину.

К слову, частично низким кредитным рейтингом Украина обязана реструктуризации долгов в предыдущие годы. В 2015 удалось списать 20% долга и продлить на четыре года срок погашения украинских еврооблигаций. Это уменьшило долговую нагрузку, но вместе с тем и доверие инвесторов. А чем меньше доверие, тем дороже привлекать деньги кредиторов и инвесторов.

Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков. Министр финансов работает над этими вопросами и ждет позитивных сигналов – приезда миссии или 2-го транша по программе Stand-by,

– отметил глава профильного комитета Даниил Гетманцев в эфире "Украина 24".

Ждать ли транша от МВФ

Сотрудничество с МВФ необходимо для Украины. И дело не только в траншах. В июне нам предоставили транш на 2,1 миллиарда долларов. Следующий ожидаем размером в 700 миллионов, а в целом сумма составит 5 миллиардов долларов. Это большая сумма, но недостаточная, чтобы решить все проблемы Украины.

Сотрудничество с МВФ – это барометр доверия мира к Украине. Как только МВФ соглашается с нами сотрудничать, Всемирный банк, ЕС и другие международные партнеры тоже готовы предоставлять нам кредиты и финансовую поддержку. Как только МВФ прекращает сотрудничество – другие партнеры переводят переговоры в режим ожидания тоже.

Чтобы получить второй транш от МВФ, Украина должна выполнить ряд условий, так называемые структурные маяки, среди которых сокращение неработающих кредитов, реорганизация налоговой и фискальной служб, изменения в ФГВФЛ и тому подобное. Часть этих условий Украина уже выполнила, над другой еще работает. Подробно об условиях получения второго транша мы писали в материале Второй транш МВФ: что Украина должна сделать, чтобы получить деньги.

Однако проблема не в медленном выполнении Украиной условий, а в том, что существует угроза в отмене тех реформ, которых уже удалось достичь, как например отмена КСУ антикоррупционных норм.

На каком этапе переговоры Украины и МВФ

Ожидали, что осенью Украина получит второй транш. Однако этого пока не произошло, и неизвестно произойдет ли.

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Во вторник, 10 ноября, произошли определенные сдвиги в переговорах – глава Нацбанка Кирилл Шевченко встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, о чем сообщили в пресс-службе.



Встреча главы НБУ с представительницей МВФ / НБУ

Глава НБУ еще раз подчеркнул важность сотрудничества с МВФ, однако в сообщении не говорилось о том, когда Украина сможет получить второй транш.