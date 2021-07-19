Долги украинцев: как выросли и где больше всего задолжало население с начала 2021 года

За первое полугодие 2021 года в Едином реестре должников (ЕРБ) появилось более 700 тысяч новых долгов, то есть их количество выросло почти на 15%. Больше всего растут долги по кредитам, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опэндатабот.

Долги украинцев

Количество долгов в январе 2021 года составило более 5,10 миллиона;

Количество долгов в июле 2021 года – почти 5,85 миллиона;

То есть от начала 2021 года суммарно долги украинцев выросли на 14,6%.

Обратите внимание Украинцы потратили больше, чем успели заработать с начала 2021 года: данные Госстата

Быстрее всего растут такие категории задолженностей:

взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – выросло на 20,4% за пол года (+244 тысяч долгов)

задолженность по оплате коммунальных услуг – на 21,2% (+73 тысячи долгов)

долги по делам об административных правонарушениях – на 19,6% (+158 тысячи долгов)

взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения – на 10,7% (+120 тысяч долгов)

взыскания средств в пользу государств – на 10% (+137 тысяч долгов)

взыскание алиментов – на 3,4% (+6 тысяч долгов)

Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, таких как: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности по всех официальных доходов.

Топ категорий взысканий в ЕРБ в 2021 году по количеству долгов / Инфографика Опэндатабот