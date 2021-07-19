Долги украинцев: как выросли и где больше всего задолжало население с начала 2021 года
19 июля 2021 , 13:03Читати новину українською
Источник:Опэндатабот
За первое полугодие 2021 года в Едином реестре должников (ЕРБ) появилось более 700 тысяч новых долгов, то есть их количество выросло почти на 15%. Больше всего растут долги по кредитам, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опэндатабот.
Долги украинцев
- Количество долгов в январе 2021 года составило более 5,10 миллиона;
- Количество долгов в июле 2021 года – почти 5,85 миллиона;
- То есть от начала 2021 года суммарно долги украинцев выросли на 14,6%.
Обратите внимание Украинцы потратили больше, чем успели заработать с начала 2021 года: данные Госстата
Быстрее всего растут такие категории задолженностей:
- взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – выросло на 20,4% за пол года (+244 тысяч долгов)
- задолженность по оплате коммунальных услуг – на 21,2% (+73 тысячи долгов)
- долги по делам об административных правонарушениях – на 19,6% (+158 тысячи долгов)
- взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения – на 10,7% (+120 тысяч долгов)
- взыскания средств в пользу государств – на 10% (+137 тысяч долгов)
- взыскание алиментов – на 3,4% (+6 тысяч долгов)
Топ категорий взысканий в ЕРБ в 2021 году по количеству долгов / Инфографика Опэндатабот