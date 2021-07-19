За первое полугодие 2021 года в Едином реестре должников (ЕРБ) появилось более 700 тысяч новых долгов, то есть их количество выросло почти на 15%. Больше всего растут долги по кредитам, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опэндатабот.