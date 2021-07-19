Долги украинцев

  • Количество долгов в январе 2021 года составило более 5,10 миллиона;
  • Количество долгов в июле 2021 года почти 5,85 миллиона;
  • То есть от начала 2021 года суммарно долги украинцев выросли на 14,6%.

Обратите внимание Украинцы потратили больше, чем успели заработать с начала 2021 года: данные Госстата

Быстрее всего растут такие категории задолженностей:

  • взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями выросло на 20,4% за пол года (+244 тысяч долгов)
  • задолженность по оплате коммунальных услуг на 21,2% (+73 тысячи долгов)
  • долги по делам об административных правонарушениях на 19,6% (+158 тысячи долгов)
  • взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения на 10,7% (+120 тысяч долгов)
  • взыскания средств в пользу государств на 10% (+137 тысяч долгов)
  • взыскание алиментов на 3,4% (+6 тысяч долгов)

Топ категорий взысканий в ЕРБ в 2021 году по количеству долгов / Инфографика Опэндатабот