Оператор утверждает, что некоторые облгазы продолжают практику несанкционированных отборов газа из ГТС. Однако погашение задолженности и в дальнейшем происходит медленно.

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Облгазы задолжали оператору более 9 миллиардов гривен

Совокупный долг облгазов перед компанией достиг 9,2 миллиарда гривен,

– сообщил оператор ГТС.

Только в июле 2021 года операторы ГРС (обл- и горгазы) задолжали за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических затрат, – почти 137 миллион гривен.

Несколько облгазов задолжали больше всего:

Несмотря на санкции и уголовные производства Донецкоблгаз в июле увеличил долг на 66 миллионов, а совокупный долг составляет 1,1 миллиарда гривен;

Тернопольгоргаз – увеличил долг на почти 13 миллионов гривен, в целом задолжал 0,6 миллиарда гривен.

Эти два облгаза системно не рассчитываются с ОГТСУ и являются одними из крупнейших должников, которые в течение многих месяцев не платят за отобранный газ для своих ВТВ,

– рассказал оператор.

Кроме того, в июле Кировоградгаз увеличил долг на 25 миллионов, Херсонгаз – на 15 миллионов, Мелитопольгаз – на 6 миллионов.

"Крупнейшими должниками оператора ГТС остаются облгазы группы РГК, чей совокупный долг составляет 6,7 миллиарда гривен", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Владельцем облгазов группы РГК является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. В начале августа сообщали, что из-за облгазов Фирташа вдвое упали доходы украинской газотранспортной системы.

Под угрозой бесперебойная транспортировка газа потребителям, – оператор ГТС

Проблема с накоплением долгов облгазами требует срочного решения, поскольку это крайне негативно влияет на финансовое состояние оператора ГТС и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины в осенне-зимний период,

– рассказал оператор.

Там утверждают, что после начала отопительного сезона ситуация только ухудшится. Именно поэтому оператор считает, что важно ввести законодательные изменения относительно распределительных счетов для облгазов.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон рассказал, что:

механизм предполагает, что часть средств, которые облгазы получают от населения за услугу распределения, будет автоматически пересчитана для уплаты за газ оператору ГТС;

будет автоматически пересчитана для уплаты за газ оператору ГТС; деньги потребителей должны использоваться по целевому назначению, как это определено структурой тарифа – "на покрытие расходов транспортировки и распределения на рынке газа, а не попадать в карманы частных владельцев облгазов".

Макогон заверил, что механизм контроля целевого использования тарифных средств, собранных с потребителей, сделает невозможным злоупотребление.

Ведь сегодня украинец фактически платит дважды: первый раз в своей платежке, второй – когда государство несоблюдает дивиденды и налоги из-за финансовых потерь оператора ГТС

– пояснил гендиректор.

Обратите внимание! В "Нафтогазе" рассказали, что своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой. Все из-за низкой активности производителей тепла по заключению 3-летних соглашений на закупку газа. По состоянию на 26 августа, соглашения заключили 493 производителя тепла – ориентировочно 45% предприятий, которые получали газ от компании в предыдущем отопительном сезоне.