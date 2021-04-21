Президент Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов по реструктуризации кредитов. Они направлены на защиту украинцев, которые имеют долги в иностранной валюте.

Так, Зеленский подписал законопроекты № 1381-IX, № 1382-IX, № 1383-IX. Они помогут должникам, которые не смогли вовремя платить кредиты в иностранной валюте. В частности, из-за вооруженной агрессии против Украины.

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Что предусматривают инициативы

№ 1381-IX

Дело в том, что потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года. Однако некоторые украинцы имеют такие долги, которые взяли еще в 2006 – 2007 годах. С начала войны произошли значительные курсовые колебания, поэтому бремя от изменения курса нельзя перекладывать только на заемщиков.

Поэтому только те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее до дня реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривны к иностранной валюте, установленным Нацбанком на день проведения реструктуризации, и официальным курсом гривны к валюте, установленным Нацбанком на дату предоставления кредита.

Ранее уплаченный штраф зачислят в счет погашения тела и процентов по кредиту.

Проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитают по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

№ 1382-IX

Законопроект упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

№ 1383-IX

Инициатива устраняет налоговую нагрузку на граждан. В частности, ту, которая должна возникнуть с проведением реструктуризации валютных кредитов.

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