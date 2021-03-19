Верховная Рада хочет решить проблему заемщиков, которые не смогли платить по кредитам, взятым в 2008 и 2014 годах. Речь идет о заемщиках, которые брали кредиты в валюте, но не смогли их оплатить из-за резкого обвала гривны.

За соответствующие законопроекты №4475, №4398, №4399 депутаты проголосовали в первом чтении. Ко второму чтению их планируют усовершенствовать.

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Что планируют делать с долгами по валютным кредитам

Долги хотят реструктуризировать, в некоторых случаях задолженность могут списать. Выполненные выплаты по неустойкам зачислят в погашение.

Совокупность законопроектов предлагает перевести валютные кредиты в гривневые по нынешнему курсу. При этом должникам дадут право ежемесячно погашать часть долга в течение 10 лет. Кроме того, остается право досрочного погашения как всей суммы, так и части кредита.

Некоторые суммы подлежат списанию, но собственное тело кредита и начисленные проценты должны быть погашены.

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