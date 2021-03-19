Долги по валютным кредитам с 2008 и 2014 года: Рада сделала первый шаг к списанию
Верховная Рада хочет решить проблему заемщиков, которые не смогли платить по кредитам, взятым в 2008 и 2014 годах. Речь идет о заемщиках, которые брали кредиты в валюте, но не смогли их оплатить из-за резкого обвала гривны.
Источник:24 канал
За соответствующие законопроекты №4475, №4398, №4399 депутаты проголосовали в первом чтении. Ко второму чтению их планируют усовершенствовать.
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Что планируют делать с долгами по валютным кредитам
Долги хотят реструктуризировать, в некоторых случаях задолженность могут списать. Выполненные выплаты по неустойкам зачислят в погашение.
Совокупность законопроектов предлагает перевести валютные кредиты в гривневые по нынешнему курсу. При этом должникам дадут право ежемесячно погашать часть долга в течение 10 лет. Кроме того, остается право досрочного погашения как всей суммы, так и части кредита.
Некоторые суммы подлежат списанию, но собственное тело кредита и начисленные проценты должны быть погашены.
Валютные кредиты: в чем проблема
- С 2006 по 2008 год в Украине продолжался кредитный бум. Украинцы тогда массово брали в долг: из-за низких процентов большинство одалживали в иностранной валюте.
- Впрочем, после мирового кризиса 2008 года гривна существенно упала, а следовательно проценты по выплатам выросли.
- Другая волна роста процентов по долгам касается 2014 года: с началом войны и стабилизацией курса не за счет золотовалютных резервов суммы долгов у заемщиков выросли.
- После начала войны и экономического кризиса Рада ввела мораторий на изъятие имущества заемщиков по валютным кредитам. Однако часть заемщиков так и не начала гасить кредиты из-за отсутствия рычага влияния от власти.
- В 2020 году Рада одобрила в целом законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание имущества.
- Однако проблема с самим погашением кредитов в валюте пока так и не решена.
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