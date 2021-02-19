За 2020 год финансовый долг Испании достиг самого высокого уровня за период более века. Из-за мировой пандемии COVID-19 в настоящее время долг составляет более 112 миллиардов евро.

Сумма финансового долга

Сейчас долг Испании составляет 112,4 миллиарда евро, что почти равно эквиваленту годовых расходов на пенсии страны. Такой большой долг государства фактически означает, что каждый из 46,9 миллиона граждан имеет долга на сумму более 27,9 тысячи евро, который превышает среднюю годовую зарплату в около 27,5 тысячи евро.

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Причина долга

Главной причиной долга страны является пандемия COVID-19. Именно из-за нее страна в 2020 году была вынуждена закрыть свои границы, чтобы сдержать вспышку коронавируса. Такие последствия повлекло гигантский государственный дефицит в 10,3%, который был зарегистрирован в 2020 году.

Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, экономические и социальные последствия COVID-19

– прокомментировала министр финансов Испании Надя Кальвиньо.

Как рос долг Испании

В 1902 году отношение долга к ВВП достигло 123,6%

В 2019 году отношение долга к размеру ВВП составило 95,5%

В декабре 2020 года отношение долга к ВВП составило 117,1%

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