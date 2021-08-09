Общий долг ФЛП с уплаты ЕСВ

В начале 2021 года более 769 тысяч ФЛП были должны Украине 12,5 миллиарда гривен.

По состоянию на июль текущего года сумма долга ФЛП по уплате ЕСВ – 11,6 миллиарда гривен.

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Количество ФЛП должников

49,35% ФЛП, то есть большая часть, имеет задолженности от 10 до 100 тысяч гривен. Должники же с суммами более 100 тысяч гривен составляют лишь 0,15% от общего количества.

Общее количество ФЛП в Украине

В январе в Украине насчитывали более 1,9 миллиона ФЛП.

По состоянию на июль их количество составляло почти 1,96 миллиона.

То есть более чем за полгода (с января по июль 2021 года) в Украине количество ФЛП выросло на 57 тысяч.

Что такое ЕСВ Единый социальный взнос (ЕСВ) – это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от того, к какой группе тот принадлежит.

Обратите внимание! К началу 2021 года Государственная налоговая служба не считала ЕСВ налогом и не публиковала информацию о нем в формате открытых данных. Однако с февраля 2021 года, эти данные выкладываются раз в месяц.

Распределение долгов по ЕСВ по сумме / Инфографика Опендатабот