Общий долг ФЛП с уплаты ЕСВ
- В начале 2021 года более 769 тысяч ФЛП были должны Украине 12,5 миллиарда гривен.
- По состоянию на июль текущего года сумма долга ФЛП по уплате ЕСВ – 11,6 миллиарда гривен.
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Количество ФЛП должников
49,35% ФЛП, то есть большая часть, имеет задолженности от 10 до 100 тысяч гривен. Должники же с суммами более 100 тысяч гривен составляют лишь 0,15% от общего количества.
Общее количество ФЛП в Украине
- В январе в Украине насчитывали более 1,9 миллиона ФЛП.
- По состоянию на июль их количество составляло почти 1,96 миллиона.
То есть более чем за полгода (с января по июль 2021 года) в Украине количество ФЛП выросло на 57 тысяч.
Что такое ЕСВЕдиный социальный взнос (ЕСВ) – это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от того, к какой группе тот принадлежит.
Распределение долгов по ЕСВ по сумме / Инфографика Опендатабот