Доходы от экспорта природного газа российской компании "Газпром" существенно уменьшились в 2020 году. По сравнению с 2019 годом они упали сразу почти на 40%.

В то же время физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, то есть до 199,2 миллиарда кубометров.

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Как менялась средняя экспортная стоимость поставок газа

в декабре 2020 года средняя экспортная цена поставок газа выросла до 156,6 доллара за тысячу кубометров;

в ноябре 2020 года – 155,48 доллара за тысячу кубометров;

в октябре 2020 года – 145 долларов за тысячу кубометров;

в сентябре 2020 года – 123 долларов за тысячу кубометров;

в августе 2020 года – 92 доллара за тысячу кубометров;

в июле 2020 года – 86 долларов за тысячу кубометров;

в июне 2020 года – 82 доллара за тысячу кубометров;

в мае 2020 года – 94 доллара за тысячу кубометров.

Обратите внимание! Средняя экспортная стоимость – это среднее значение стоимости газа, которое компания экспортировала, то есть продала другим странам.

Известно, что доля "Газпрома" на европейском рынке в 2020 году снизилась с 36% до 33%.