Доходы российского "Газпрома" в 2020 году резко обвалились: на сколько
Доходы от экспорта природного газа российской компании "Газпром" существенно уменьшились в 2020 году. По сравнению с 2019 годом они упали сразу почти на 40%.
Источник:Enkorr
В то же время физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, то есть до 199,2 миллиарда кубометров.
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Как менялась средняя экспортная стоимость поставок газа
- в декабре 2020 года средняя экспортная цена поставок газа выросла до 156,6 доллара за тысячу кубометров;
- в ноябре 2020 года – 155,48 доллара за тысячу кубометров;
- в октябре 2020 года – 145 долларов за тысячу кубометров;
- в сентябре 2020 года – 123 долларов за тысячу кубометров;
- в августе 2020 года – 92 доллара за тысячу кубометров;
- в июле 2020 года – 86 долларов за тысячу кубометров;
- в июне 2020 года – 82 доллара за тысячу кубометров;
- в мае 2020 года – 94 доллара за тысячу кубометров.
Известно, что доля "Газпрома" на европейском рынке в 2020 году снизилась с 36% до 33%.
Что известно о "Газпроме"?
Это – российская газодобывающая и газораспределительная монополия, 50% капитала которой принадлежит государству. "Газпром" поставляет свой газ в страны ЕС, тем самым, по мнению экспертов, увеличивая их зависимость от России. Ранее российская компания поставляла свой газ в Европу транзитом через Украину. А наша страна получала за это немалые деньги.
Однако Россия решила лишить Украину заработка и начала строительства трубопровода в обход нашей страны. Если Россия вопреки санкциям таки достроит "Северный поток-2", Украина понесет значительные финансовые убытки. В целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно.
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