Доходы России от продажи нефти выросли на 50%

Россия продолжает финансировать войну в Украине благодаря продажам нефти. Несмотря на то, что многие компании отказались от нефти из страны-агрессора, ее доходы в этом году выросли вдвое.

Россия ежедневно продает 8 миллионов баррелей и зарабатывает на продаже нефти и нефтепродуктов 20 миллиардов долларов в месяц.

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Так, в 2022 году доходы России от нефти выросли на 50% за первые 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Российскую нефть все еще покупают

Россия продолжает активно экспортировать нефть даже когда ЕС близок к нефтяному эмбарго, а международные компании (Shell Plc и TotalEnergies SE) обещают прекратить закупки.

Всю нефть, которую недокупают в Европе, Россия продает Азии. Особо активными импортерами российской нефти являются Китай и Индия. Но все равно ЕС остается самым крупным импортером, покупая 43% всей нефти и нефтепродуктов , которые Россия продает за границу.

Ситуация может измениться

По оценкам МЭА, поставки российской нефти в прошлом месяце сократились на 1 миллион баррелей в сутки. Эта потеря может утроиться во второй половине года.

Некоторые санкции, которые будут этому способствовать, еще просто не вступили в действие. К примеру, санкции против "Роснефти" вступают в силу только 15 мая. Более того, ЕС готовится к нефтяному эмбарго, которое накануне приняли страны G7.

Если санкции будут согласованы, новое эмбарго ускорит продолжающуюся переориентацию торговых потоков и заставит российские нефтяные компании закрыть больше скважин,

– заявили в МЭА.

Что известно о нефтяном эмбарго: главное

ЕС планировало включить нефтяное эмбарго в 6 пакет санкций и уже к концу 2022 года отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

Но несколько стран блокируют это решение. ЕС пошла на уступки и предложила Венгрии и Словакии присоединиться к нефтяному эмбарго с 2025 года, а Чехии – с июня 2024 года.

И эти условия не подошли Венгрии. Теперь страна хочет, чтобы запрет не распространялся на трубопроводную нефть или чтобы ЕС компенсировал ей экономические потери , которые та может понести из-за отказа от российской нефти.

В настоящее время в ЕС обсуждается вариант отложить нефтяное эмбарго , чтобы принять все другие санкции из шестого пакета.

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