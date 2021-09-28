Доходы в проект госбюджета-2022 занижены на несколько миллиардов: данные Счетной палаты

В Счетной палате рассказали, что доходы в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год занижены почти на 33 миллиарда гривен. Наибольший резерв по налогу на прибыль предприятий.

Дополнительные резервы доходов

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проект госбюджета на 2022 год, в целом на 32,7 миллиарда гривен.

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Доходы можно увеличить благодаря:

поступлениям от налога на прибыль предприятий – на 19,2 миллиарда гривен;

акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – на 11,3 миллиарда гривен;

рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – на 1,2 миллиарда гривен.

Дефицит госбюджета-2022

В сообщении также отмечается, что в проект госбюджета-2022 дефицит составит 3,5% ВВП, что на 0,5 процентных пунктов больше установленной в Бюджетном кодексе предела.

Рост доходности государственных заимствований:

внутренних – до 11,7%,

внешних – 4,5%.

составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.