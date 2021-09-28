Дополнительные резервы доходов

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проект госбюджета на 2022 год, в целом на 32,7 миллиарда гривен.

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Доходы можно увеличить благодаря:

поступлениям от налога на прибыль предприятий – на 19,2 миллиарда гривен;

акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – на 11,3 миллиарда гривен;

рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – на 1,2 миллиарда гривен.

Дефицит госбюджета-2022

В сообщении также отмечается, что в проект госбюджета-2022 дефицит составит 3,5% ВВП , что на 0,5 процентных пунктов больше установленной в Бюджетном кодексе предела.

Государственные заимствования составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.