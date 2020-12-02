Кабинет Министров пересмотрел статьи доходов в Госбюджет на 2021 год. И перед голосованием во втором чтении, предложил, как увеличить их на 20 миллиардов гривен. Правительство ожидает, что почти треть этой суммы, 7,5 миллиардов гривен, поступит от продажи лицензий для игорного бизнеса. Однако нардеп Ярослав Железняк выразил сомнения относительно планов Кабмина.

Также доходы в бюджете на 2021 год должны увеличиться благодаря налогу на прибыль предприятий, НДС и чистой прибыли от государственных компаний. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

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Железняк: доходы от игорного бизнеса будут вдвое меньше, чем прогнозирует правительство

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк не так оптимистично смотрит на планы правительства.

По его словам, если даже и начнет работать комиссия, которая должна решать, кому выдавать лицензию на игорный бизнес, то доходы от этого будут вдвое меньше, чем это прогнозируется.

Сейчас не могут запустить как комиссию, так и сам игорный бизнес. Соответственно, никто не может сказать, когда будет решена проблема. Поэтому трудно сказать, насколько реально получить хотя бы гривну от этого бизнеса,

– подчеркнул нардеп Ярослав Железняк.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко утверждает, что экономический рост государства в 2021 году должен составить 10%. Это результат того, что украинская экономика зависит от мировой , ведь 50% внутреннего валового продукта формирует экспорт товаров за границу.

И это даже несмотря на то, что в 2021 году пандемия коронавируса еще вряд ли закончится. В подтверждение своих слов он имеет несколько аргументов:

есть положительные сигналы, связанные с поступлением вакцины против COVID-19 на рынок. Это значит, что со временем будет наращиваться ее поставка. Больше вакцин рынка означает меньше проблем в будущем, вызванных пандемией;

фондовые рынки показывали активный рост уже в течение нескольких последних недель.

Нехватка в 7,5 миллиардов будет некритичной для экономики государства

Экономисты отмечают, что в целом план по доходам в бюджет, заложенный на 2021 год, вполне возможно реализовать. Однако статья о деньгах от игорной сферы действительно вызывает больше всего сомнений.

Однако, если даже план по этим доходам не удастся выполнить, это не повлияет на экономику критично. Наконец нехватку можно будет перекрыть доходами из других сфер.

Надо понимать, что общий сводный бюджет Украины вместе с социальными фондами, с пенсионным фондом, с местными бюджетами – это более 2 триллионов гривен,

– пояснил экономист Алексей Геращенко.

По мнению экономиста Дарьи Марчак, важным аспектом будет то, как правительство будет дальше поступать в борьбе с коронавирусом. Ведь, если COVID-19 не удастся контролировать, на экономический рост не стоит надеяться.

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По ее словам, реалистичность плана по поступлениям будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Ведь сейчас экономика восстанавливается быстро.

"Если у нас не будет длительного локдауна, если правительство сможет взять под контроль развитие пандемии таким 3-недельным или месячным локдауном, то тогда эти планы поступлений могут быть реалистичными", – отметила экономист.

Реализовать все планы по доходам можно только при сотрудничестве с международными партнерами

По всем оптимистичным прогнозам развития украинской экономики, дефицит бюджета на 2021 год все равно будет где-то около 230 миллиардов гривен. Поэтому выполнение всех планов возможно только при условии сотрудничества с международными донорами.

Ведь может повториться ситуация, которая сложилась в 2020 году. Смету на 2020 утвердили с учетом сотрудничества с МВФ. И получилось так, что уже в ноябре денег в бюджете не хватило.



Что предусматривает госбюджет на 2021 год / инфографика 24 канала