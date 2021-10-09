Доходы местных бюджетов в 2021 году выросли на 20%, – Минфин

Доходы местных бюджетов за 9 месяцев 2021 года выросли на 20,1%. Речь идет о сравнении с аналогичным периодом прошлого 2020 года.

В Министерстве финансов Украины назвали конкретную цифру этих доходов – почти 248 миллиардов гривен. В прошлом году было на 41 миллиард гривен меньше.

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В 2021 году местные бюджеты получили ощутимо больше денег, чем в прошлом году

За 9 месяцев 2021 года в общий фонд местных бюджетов поступило 247 миллиардов 948 миллионов 700 тысяч гривен. По сравнению с таким же периодом 2020 – это на 20,1% (41 миллиард 442 миллиона 600 тысяч гривен) больше.

Указанные суммы обозначены без учета межбюджетных трансфертов (денег, которые безвозмездно и безвозвратно передают из одного бюджета в другой).



Поступления в общий фонд местных бюджетов / Инфографика Министерства финансов

По налогам: в 2021 бюджет также получил больше, чем в 2020

Налог на доходы физических лиц в январе – сентябре 2021 составил 150,489 миллиарда гривен. Прирост к 2020 году – 19,5% (24,551 миллиарда гривен).

в январе – сентябре 2021 составил 150,489 миллиарда гривен. Прирост к 2020 году – 19,5% (24,551 миллиарда гривен). Плата за землю – 26,620 миллиарда, рост – 14,9% (3,455 миллиарда).

– 26,620 миллиарда, рост – 14,9% (3,455 миллиарда). Налог на недвижимость – 5,839 миллиарда гривен. Здесь прирост еще более существенный – 38,3% (1,617 миллиарда).

– 5,839 миллиарда гривен. Здесь прирост еще более существенный – 38,3% (1,617 миллиарда). Единый налог – 32,4 миллиарда с приростом к прошлому году в 21,1% (5,575 миллиарда гривен).

межбюджетные трансферты местным бюджетам за 9 месяцев 2021 составили 120 миллиардов 872,8 миллиона гривен. Это 95,3% от запланированного.