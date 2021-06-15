Доходы фрилансеров: в каких регионах украинцам платят больше всего

Международная платежная платформа Payoneer провела исследование и обнаружила, что количество работающего населения на фрилансе, в Украине, увеличилось на 31%, за год. Какие иностранные рынки самые прибыльные и в каком городе украинские фрилансеры зарабатывают больше всего, рассказываем далее.

Заработок фрилансеров

Средний доход фриланс специалиста за два года повысился на 18%, а общие зачисления украинцам за этот период выросли на 55%. Генеральный менеджер Payoneer в Украине Игорь Ковалев рассказал, что 54% ​​от общих зачислений поступали преимущественно в 5 крупных городов Украины.

Стоит ознакомиться Действительно ли в Украине можно взять беспроцентный кредит на авто

Фрилансерам из каких городов перечисляли больше всего выплат за два года

Киев – 23% выплат.

Харьков – 13% выплат.

Львов и Днепр – 7% выплат.

Одесса – 5% выплат.

Доход фрилансеров только за I квартал 2021 года

Возьмите во внимание, что данные для расчетов исследования брали за два года времени: I квартал (январь – март) 2019 года и I квартал 2021 года.

Больше всего зарабатывали также фриланс специалисты из выше упомянутых городов, однако в несколько иных пропорциях.

Днепр – самый высокий средний доход, поскольку жители этого города заработали на 7% больше, чем специалисты из Харькова.

– самый высокий средний доход, поскольку жители этого города заработали на 7% больше, чем специалисты из Харькова. Харьков – на втором месте по заработку, потому как харьковчане заработали на 3% больше, чем львовяне.

– на втором месте по заработку, потому как харьковчане заработали на 3% больше, чем львовяне. Львов – на третьем, поскольку население заработало на 15% больше, чем киевляне.

– на третьем, поскольку население заработало на 15% больше, чем киевляне. Киев и Одесса – на четвертом и пятом соответственно. Киевляне заработали лишь на 2% больше в среднем, чем одесситы.

Прирост дохода фрилансеров в разных городах за год:

значительней всего вырос средний годовой доход у львовских фрилансеров – на 33%;

средний доход днепровского фрилансера повысился – на 24%;

одесских – на 20%;

харьковских и киевских – на 6% и 5% соответственно.

Фрилансеры, работающие с иностранными клиентами

Также за год выросло количество фрилансеров, в Украине, работающих с иностранными клиентами, в следующей пропорции:

в Харькове и Днепре – в 1,5 раза,

в Одессе – на треть, или на 35%,

в Киеве – на 23%,

во Львове – на 12%.

Что касается выплат украинским IT-компаниям от иностранных клиентов, то за год они выросли на 32%. Если принимать во внимание только I квартал 2021 года, то украинцы в нем получили на 47% больше выплат, чем в прошлом году.

Доходы украинцев на иностранных рынках в 2020 году, против 2019 года, выросли на 33%, а самыми прибыльными для украинцев стали рынки США, Великобритании и Канады.