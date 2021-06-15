Заработок фрилансеров
Средний доход фриланс специалиста за два года повысился на 18%, а общие зачисления украинцам за этот период выросли на 55%. Генеральный менеджер Payoneer в Украине Игорь Ковалев рассказал, что 54% от общих зачислений поступали преимущественно в 5 крупных городов Украины.
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Фрилансерам из каких городов перечисляли больше всего выплат за два года
- Киев – 23% выплат.
- Харьков – 13% выплат.
- Львов и Днепр – 7% выплат.
- Одесса – 5% выплат.
Доход фрилансеров только за I квартал 2021 года
Больше всего зарабатывали также фриланс специалисты из выше упомянутых городов, однако в несколько иных пропорциях.
- Днепр – самый высокий средний доход, поскольку жители этого города заработали на 7% больше, чем специалисты из Харькова.
- Харьков – на втором месте по заработку, потому как харьковчане заработали на 3% больше, чем львовяне.
- Львов – на третьем, поскольку население заработало на 15% больше, чем киевляне.
- Киев и Одесса – на четвертом и пятом соответственно. Киевляне заработали лишь на 2% больше в среднем, чем одесситы.
Прирост дохода фрилансеров в разных городах за год:
- значительней всего вырос средний годовой доход у львовских фрилансеров – на 33%;
- средний доход днепровского фрилансера повысился – на 24%;
- одесских – на 20%;
- харьковских и киевских – на 6% и 5% соответственно.
Фрилансеры, работающие с иностранными клиентами
Также за год выросло количество фрилансеров, в Украине, работающих с иностранными клиентами, в следующей пропорции:
- в Харькове и Днепре – в 1,5 раза,
- в Одессе – на треть, или на 35%,
- в Киеве – на 23%,
- во Львове – на 12%.
Что касается выплат украинским IT-компаниям от иностранных клиентов, то за год они выросли на 32%. Если принимать во внимание только I квартал 2021 года, то украинцы в нем получили на 47% больше выплат, чем в прошлом году.
Доходы украинцев на иностранных рынках в 2020 году, против 2019 года, выросли на 33%, а самыми прибыльными для украинцев стали рынки США, Великобритании и Канады.