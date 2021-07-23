Доходность депозитов начнет расти: как на это повлияет повышение учетной ставки
Источник:Национальный банк Украины
Доходность депозитов начнет расти уже в ближайшие месяцы, после того, как Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 8%. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
Почему будет расти доходность депозитов
Николайчук, во время пресс-брифинга отметил, что последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже за фактический показатель инфляции. В НБУ считают, что решения по монетарной политике, которые приняли 22 июля, имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.
Читайте также Украина может получить новые средства от МВФ: о какой сумме идет речь
В частности, речь шла и о повышении учетной ставки, которую вчера регулятор поднял с 7,6% до 8% годовых. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что НБУ предусматривает ее повышение до 8,5% и содержание ее на этом уровне до II квартала 2022 года.
Также Николайчук подчеркнул, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям. По его словам, предыдущие решения касательно монетарной политике по учетной ставке уберегли депозиты от снижения.
После сегодняшнего решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки,
– сказал во время брифинга Николайчук.
Что означает поднятие учетной ставки
Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте, то есть в гривне, в данном случае.
Что такое учетная ставкаУчетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
Циклы поднятия учетной ставки
- 5 марта регулятор поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, что было впервые с апреля 2019 года.
- 15 апреля НБУ снова поднял учетную ставку, теперь до 7,5%, чтобы сдержать инфляцию в Украине и вернуть ее к целевому диапазону в 5% в первом полугодии 2022 года. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.
- 17 июня глава НБУ объявил, что сохраняет учетную ставку на уровне 7,5%, а также, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.
- 29 июня во время заседания Комитета по монетарной политики НБУ, трое из десяти членов предложили повысить учетную ставку до 8%, апеллируя к существенному усилению инфляционного давления, длительной неопределенности в переговорах с МВФ. По их мнению, такой шаг был бы логичным и последовательным.