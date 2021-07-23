Доходность депозитов начнет расти: как на это повлияет повышение учетной ставки

23 июля 2021 , 15:41
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Источник:

Национальный банк Украины

Доходность депозитов начнет расти уже в ближайшие месяцы, после того, как Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 8%. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Почему будет расти доходность депозитов

Николайчук, во время пресс-брифинга отметил, что последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже за фактический показатель инфляции. В НБУ считают, что решения по монетарной политике, которые приняли 22 июля, имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.

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В частности, речь шла и о повышении учетной ставки, которую вчера регулятор поднял с 7,6% до 8% годовых. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что НБУ предусматривает ее повышение до 8,5% и содержание ее на этом уровне до II квартала 2022 года.

Также Николайчук подчеркнул, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям. По его словам, предыдущие решения касательно монетарной политике по учетной ставке уберегли депозиты от снижения.

После сегодняшнего решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки,
сказал во время брифинга Николайчук. 

Что означает поднятие учетной ставки 

Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте, то есть в гривне, в данном случае.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Циклы поднятия учетной ставки

  • 5 марта регулятор поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, что было впервые с апреля 2019 года.
  • 15 апреля НБУ снова поднял учетную ставку, теперь до 7,5%, чтобы сдержать инфляцию в Украине и вернуть ее к целевому диапазону в 5% в первом полугодии 2022 года. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.
  • 17 июня глава НБУ объявил, что сохраняет учетную ставку на уровне 7,5%, а также, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.
  • 29 июня во время заседания Комитета по монетарной политики НБУ, трое из десяти членов предложили повысить учетную ставку до 8%, апеллируя к существенному усилению инфляционного давления, длительной неопределенности в переговорах с МВФ. По их мнению, такой шаг был бы логичным и последовательным.
Автор: Дар'я Вереньова