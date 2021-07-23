Почему будет расти доходность депозитов

Николайчук, во время пресс-брифинга отметил, что последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже за фактический показатель инфляции. В НБУ считают, что решения по монетарной политике, которые приняли 22 июля, имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.

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В частности, речь шла и о повышении учетной ставки, которую вчера регулятор поднял с 7,6% до 8% годовых . Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал , что НБУ предусматривает ее повышение до 8,5% и содержание ее на этом уровне до II квартала 2022 года.

Также Николайчук подчеркнул, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям. По его словам, предыдущие решения касательно монетарной политике по учетной ставке уберегли депозиты от снижения.

После сегодняшнего решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки,

– сказал во время брифинга Николайчук.

Что означает поднятие учетной ставки

Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте, то есть в гривне, в данном случае.

Что такое учетная ставка Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Циклы поднятия учетной ставки