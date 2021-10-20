Об этом "слуга народа" сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.
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"К бюджету есть несколько замечаний. То, что сейчас рассматривается как первое чтение бюджета – это не сам текст бюджета, а выводы бюджетного комитета к проекту бюджета", – пояснил народный избранник.
Даниил Гетманцев отметил, что в целом депутаты подали более 3 200 поправок. В свою очередь комитет в своих выводах учел полторы тысячи.
Мы настаиваем на увеличении доходной части Государственного бюджета и относительно пересмотра макропрогноза,
– подчеркнул нардеп.
Цифры постоянно меняются
По его словам, проект Госбюджета верстался на майском макропрогнозе, который Минэкономики делало, учитывая те цифры, которые были в мае.
Ввиду коронакризиса и ситуации, которая является в стране достаточно непредсказуемой, эти цифры меняются,
– подчеркнул Даниил Гетманцев.
"На сегодня мы можем уже говорить о потенциале Бюджета где-то по нашим подсчетам до 80 миллиардов доходной части. Это означает, что номинальный ВВП должен быть увеличен где-то на 230 миллиардов", – добавил он.