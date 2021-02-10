Доходи від експорту природного газу російської компанії "Газпром" суттєво зменшилися у 2020 році. У порівнянні з 2019 роком вони впали одразу майже на 40%.

Водночас фізичний обсяг експорту газу за звітний період впав на 9,7%, тобто до 199,2 мільярда кубометрів. Важливо США назвали одну з умов для скасування санкцій проти "Північного потоку-2" Як змінювалася середня експортна вартість поставок газу у грудні 2020 року середня експортна вартість поставок газу зросла до 156,6 долара за тисячу кубометрів;

долара за тисячу кубометрів; у листопаді 2020 року – 155,48 долара за тисячу кубометрів;

долара за тисячу кубометрів; у жовтні 2020 року – 145 доларів за тисячу кубометрів;

доларів за тисячу кубометрів; у вересні 2020 року – 123 доларів за тисячу кубометрів;

доларів за тисячу кубометрів; у серпні 2020 року – 92 долари за тисячу кубометрів;

долари за тисячу кубометрів; у липні 2020 року – 86 доларів за тисячу кубометрів;

доларів за тисячу кубометрів; у червні 2020 року – 82 долари за тисячу кубометрів;

долари за тисячу кубометрів; у травні 2020 року – 94 долари за тисячу кубометрів. Зверніть увагу! Середня експортна вартість – це середнє значення вартості газу, яке компанія експортувала, тобто продала іншим країнам. Відомо, що частка "Газпрому" на європейському ринку у 2020 році знизилася з 36% до 33%. Що відомо про "Газпром"? Це – російська газовидобувна і газорозподільна монополія, 50% капіталу якої належить державі. "Газпром" постачає свій газ до країн ЄС, тим самим, на думку експертів, збільшуючи їх залежність від Росії. Раніше російська компанія постачала свій газ до Європи транзитом через Україну. А наша країна отримувала за це чималі гроші.



Однак Росія вирішила позбавити Україну заробітку та почала будівництва трубопроводу в обхід нашої країни. Якщо Росія всупереч санкціям таки добудує Це – російська газовидобувна і газорозподільна монополія, 50% капіталу якої належить державі. "Газпром" постачає свій газ до країн ЄС, тим самим, на думку експертів, збільшуючи їх залежність від Росії. Раніше російська компанія постачала свій газ до Європи транзитом через Україну. А наша країна отримувала за це чималі гроші.Однак Росія вирішила позбавити Україну заробітку та почала будівництва трубопроводу в обхід нашої країни. Якщо Росія всупереч санкціям таки добудує "Північний потік-2" , Україна зазнає значних фінансових збитків. Загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку.