Доход госбюджета-2021

С начала 2021 года , то есть за январь – июль, в общий фонд поступило 581,5 миллиарда гривен, или 104,6% или на 25,3 миллиарда гривен больше.

В июле 2021 года – поступило 75,6 миллиарда гривен и перевыполнение плана составило 1,6 миллиарда гривен, или 102,2%.

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Напомним , что за первое полугодие в общий фонд поступило 506 миллиардов гривен, или 104,9% от росписи отчетного периода (+23,7 миллиарда гривен).

Поступления в бюджет за 7 месяцев от:

Государственной налоговой службы (ГНС) – 330,5 миллиардов гривен и выполнение составило 106,0%, или перевыполнение на 18,6 миллиарда гривен);

330,5 миллиардов Государственной таможенной службы – 207,7 миллиарда гривен, выполнение составило 104,1%, или перевыполнен план на 8,1 миллиарда гривен;

– Единого социального взноса (ЕСВ) – 194,3 миллиарда гривен, что на 7,8 миллиарда гривен превысило ожидаемые (плановые) показатели ДПС за первые 7 месяцев 2021 года. Из указанной суммы 29,2 миллиарда гривен поступило в июле (+0,7 миллиарда гривен до ожидаемых).

План по расходам

Расходы по общему фонду в период с января по июль составили 634,5 миллиарда гривен или 92,3% от росписи . Вместе с тем в Минфине отметили, что финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось полностью.

Дефицит государственного фонда

За период с января по июль 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 50,2 миллиарда гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 132,4 миллиарда гривен.

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Государственные заимствования

В Минфине рассказали, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – июль 2021 года составили 296,7 миллиарда гривен или 74,7% от запланированных на этот период.

Привлечение в бюджет

От размещения ОВГЗ

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 235 миллиардов гривен , в том числе в иностранной валюте 63,5 миллиарда гривен:

1,8 миллиарда долларов,

418,1 миллиона евро.

С внешних источников

Из внешних источников с января по июль привлекли 59,9 миллиарда гривен , в частности:

от размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых привлекли 48,2 миллиарда гривен;

от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках 4 проектов и одной программы – 11,7 миллиарда гривен.

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Напомним! Согласно с проектом Госбюджета-2021, доходы госбюджета предусматриваются на уровне 1,092 триллиона гривен, расходы составят 1,328 триллиона гривен, а дефицит бюджета на 2021 год уменьшили до 5,5% ВВП, что составляет 246,6 миллиарда гривен.

Государственный долг