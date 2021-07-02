Доход госбюджета: на сколько перевыполнили план за первое полугодие 2021 года

За первое полугодие 2021 года Украина перевыполнила план государственного бюджета почти на 105%. Как сообщило Министерство финансов, в бюджет поступило более половины триллиона гривен, за этот период.

Доход госбюджета с начала 2021 года

За первое полугодие в общий фонд поступило 506 миллиардов гривен, или 104,9% от росписи отчетного периода (+23,7 миллиарда гривен). Также госбюджет за этот период свели с дефицитом в 50 миллиардов гривен, в то же время по поступлениям в общий фонд план перевыполнили на 4,9%.

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Поступления в госбюджет за I полугодие 2021 года от:

Государственной налоговой службы поступления составили 50,8 миллиарда гривен или 106,1% от росписи июня;

поступления составили 50,8 миллиарда гривен или 106,1% от росписи июня; госпредприятий – 12,9 миллиарда гривен;

– 12,9 миллиарда гривен; налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,4 миллиарда гривен;

– 12,4 миллиарда гривен; налога на добавленную стоимость – 10,8 миллиарда гривен;

– 10,8 миллиарда гривен; таможни – 31,3 миллиарда гривен, что на 9,4% превышает роспись июня, из которых 29 миллиардов гривен поступило в виде налога на добавленную стоимость, а 2,1 миллиарда гривен – ввозной пошлины;

– 31,3 миллиарда гривен, что на 9,4% превышает роспись июня, из которых 29 миллиардов гривен поступило в виде налога на добавленную стоимость, а 2,1 миллиарда гривен – ввозной пошлины; Государственная налоговая служба (ГНС) – 291 миллиарда гривен, роспись выполнена на 106,2%;

(ГНС) – 291 миллиарда гривен, роспись выполнена на 106,2%; Гостаможслужбы – 174,6 миллиарда гривен, выполнение составило 104,8%;

– 174,6 миллиарда гривен, выполнение составило 104,8%; единый социальный взнос (ЕСВ) – 165,0 миллиарда гривен.

Поступления в госбюджет за июнь

В июне 2021 года поступления в госбюджет составили 84,9 миллиарда гривен. Месячная роспись выполнена на 106,9% (+5,4 миллиарда гривен).

План по расходам

Расходы по общему фонду в период с января по июнь составили 558,4 миллиарда гривен, или 92,6% от росписи. Вместе с тем в Минфине отметили, что финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось полностью.

Дефицит госбюджета-2021

За I полугодие (январь – июнь) 2021 года госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 миллиарда гривен. Что касается общего фонда, он был выполнен с дефицитом в сумме 49,8 миллиарда гривен, при росписи в сумме 118,9 миллиарда гривен.

Государственные заимствования

Фактические государственные заимствования в общий фонд с начала текущего года, то есть за январь – июнь составили 257,8 миллиарда гривен, или 76,6% от запланированных на этот период, отметил министерство.

Привлечение в бюджет-2021 за I полугодие

От размещения ОВГЗ

От размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) на финансирование бюджета привлечено в госбюджет 211,4 миллиарда гривен, в том числе в иностранной валюте 59,7 миллиарда гривен, из которых:

1,7 миллиарда долларов,

409,9 миллиона евро.

С внешних источников

С внешних источников привлечено 46,4 миллиарда гривен, в частности:

34,7 миллиарда гривен, или 1,25 миллиона долларов путем размещения 8-летних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под 6,875% годовых.

11,3 миллиарда гривен, или от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках 4 проектов и одной программы.

Государственный долг