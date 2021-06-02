Поступления в госбюджет от начала 2021 года

За первые 5 месяцев 2021 года (январь – май), в целом, в госбюджет поступило 421,0 миллиарда гривен , или 104,5% от росписи отчетного периода, или на 18,3 миллиарда гривен больше.

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Поступления ГНС и Гостаможслужбы:

От Государственной таможенной службы – 143,3 миллиарда гривен , план выполнили на 103,8%, или перевыполнили на 5,5 миллиона гривен.

От Государственной налоговой службы (ГНС) составляли 240,2 миллиарда гривен , план выполнили на 106,3%, или перевыполнили на 14,1 миллиарда гривен.

Поступления в фонд госбюджета таможенных платежей

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 29,5 гривен , или 100,3% от росписи апреля, то есть на 0,1 миллиарда гривен больше, чем предполагал план. Общая сумма поступлений от начала 2021 составили:

27,3 миллиарда гривен в виде налога на добавленную стоимость,

2 миллиарда гривен – ввозной пошлины.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

С начала 2021 года – украинцы уплатили 132,8 миллиарда гривен ЕСВ, что на 4,7 миллиарда гривен больше, чем было запланировано.

В мае 2021 года было уплачено 26,3 миллиарда гривен.

Поступления в бюджет за май 2021 года

В мае 2021 года в госбюджет Украины поступило 107,2 миллиарда гривен по данным Государственной казначейской службы ( ГКСУ) . Месячную роспись, показатель которого был увеличен в связи с последними изменениями в законе о государственном бюджете, выполнен на 102,7%, или на 2,8 миллиарда гривен больше.

Заметьте! План поступлений в госбюджет за апрель 2021 года составил 105,8 миллиарда гривен, однако это на 2,3% меньше, чем предусматривал план. То есть бюджет недополучил 107,2 миллиарда гривен в апреле.

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Поступления от уплаты налога

В мае украинцы уплатили 75 миллиардов гривен налогов , что на 4,8% превышает план. Больше всего в мае заплатили налога на:

прибыль – 29,8 миллиарда гривен,

добавленную стоимость – 10,7 миллиарда гривен,

доходы физлиц и военного сбора – 10,2 миллиарда гривен.

План по расходам

План по расходам с начала 2021 года, то есть за январь – май, выполнен лишь на 92,6%, или на 454,7 миллиарда гривен . Вместе с тем в Минфине рассказали, что финансирование соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции/дотации местным бюджетам осуществлялось полностью.

Дефицит бюджета

С начала 2021 года госбюджет сведен с дефицитом в размере 32,5 миллиарда гривен. Что касается общего фонда, то дефицит составляет 31,3 миллиарда гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 86,5 миллиарда гривен.

Государственные заимствования

Фактические государственные заимствования в общий фонд с начала текущего года, то есть за январь – май составили 192,5 миллиарда гривен , или 73,4% от запланированных на этот период, рассказали в Минфине.

Привлечение в бюджет

От размещения ОВГЗ

От облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на финансирование бюджета привлечено 156 миллиардов гривен , в том числе в иностранной валюте 40 миллиардов гривен, а именно:

миллиард долларов,

349,2 миллиона евро.

Из внешних источников

Из внешних источников привлечено 36,5 миллиарда гривен , в частности:

34,7 миллиарда гривен от 8-летних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под 6,875% годовых,

1,7 миллиарда гривен кредитов от Международного банка реконструкции и развития в рамках 4 проектов.

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Погашение госдолга