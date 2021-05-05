Невыполнение плана госбюджета 2021 года

Как сообщает Государственная казначейская служба Украины , бюджет недополучил 107,2 миллиарда гривен в апреле 2021 года , из-за чего план не был выполнен. В апреле 2020 года доходы госбюджета были на 1,9% выше, чем сейчас. В 2020 году доходы госбюджета составили 103,8 миллиарда гривен.

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Доход госбюджета 2021 года

С начала 2021 года госбюджет Украины уже получил 357,3 миллиарда гривен , что на 3,2% больше, чем предусматривает план и на 13,5% больше дохода за прошлый год.

Сумма средств на едином казначейском счете:

по состоянию на 1 мая 2021 года составляет 23,1 миллиарда гривен,

по состоянию на апрель 2021 года – 30,1 миллиарда гривен.

План госбюджета за январь – апрель 2021 года

Государственный бюджет Украины за период с января по апрель 2021 года выполнен с дефицитом 27,2 миллиарда гривен. Что касается общего фонда – 29,4 миллиарда гривен при росписи общего фонда за этот период 69,2 миллиарда гривен, о чем сообщило Министерство финансов 5 мая 2021 года.

Профицит и дефицит

По итогам трех месяцев, в апреле общий фонд госбюджета был сведен с профицитом 4,2 миллиарда гривен, а госбюджет – с дефицитом 2,8 миллиарда гривен.

Поступления от таможенной службы в апреле 2021 году

Как сообщил Даниил Гетманцев в своем телеграм канале, с января по апрель 2021 года Государственной таможенной службой Украины (ГТСУ) был выполнен план поступлений в 108,8%. Поэтому ГТСУ в госбюджет перечислила 134,8 миллиарда гривен и перевыполнила план на 10,9 миллиарда гривен .

Напомним, что запланировано было, что ГТСУ перечислит 123,9 миллиарда гривен в госбюджет.

Вместе с тем председатель Комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев отметил, что несмотря на положительные результаты и перевыполнение плана украинская таможня все еще имеет проблемы с "теневыми импортерами", из-за которых госбюджет недополучает миллиарды гривен.

Однако, несмотря на положительные результаты проблема контрабанды явно не решена, впереди еще тяжелая борьба,

– отметил Гетманцев.

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Как увеличились поступления за год

Гетьманцев рассказывает, что если сравнивать первые 4 месяца (январь – апрель) 2020 года и аналогичный промежуток времени в текущем году, то поступления таможенных платежей увеличились на 34,4 миллиарда гривен, или на 34,3%.