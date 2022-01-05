Доход госбюджета-2021: на сколько миллиардов удалось перевыполнить план
5 января 2022 , 13:11Читати новину українською
Источник:Министерство финансов Украины
За 2021 год в общий фонд государственного бюджета поступило 102,8% от запланированной суммы, или около 2 триллионов гривен. Другими словами, план перевыполнен на 30 миллиардов гривен.
Доход госбюджета-2021
- За период с января по декабрь 2021 года в общий фонд поступило 1,084 триллиона гривен. Дефицит за этот период – 166,8 миллиарда гривен при росписи на отчетный период в сумме 220,9 миллиарда гривен
- За 2021 год – чуть более 1,08 триллиона гривен.
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Поступления в бюджет в 2021 году от:
- Государственной налоговой службы (ГНС) – 614,4 миллиарда гривен, исполнение составило 103,1%, или план перевыполнен на 18,4 миллиарда гривен;
- Государственной таможенной службы – 409,3 миллиарда гривен (103,2%, или +12,6 миллиарда гривен) из которых 380,3 миллиарда гривен поступило в виде налога на добавленную стоимость, а 26,6 миллиарда гривен – ввозной пошлины;
- Единого социального взноса (ЕСВ) – 349 миллиардов гривен, что на 10,7 миллиарда гривен превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период (38,6 миллиарда гривен поступило в декабре).
План по расходам
Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1,258 триллиона гривен или 98,4% от росписи на отчетный период.Напомним , что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в течение января – ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнили на 4,4%. Больше об этом читайте здесь.
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